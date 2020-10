Presidente eleito da Aprems visita TCE-MS

©Roberto Manvailer

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Iran Coelho das Neves, recebeu nesta quinta-feira (29/10) a visita do presidente eleito da Associação dos Procuradores do Estado Norton Riffel Camate, que estava em companhia do secretário Kaoye Guazina Oshiro, do diretor de acompanhamento legislativo Rafael Koehler Sanson, e da procuradora geral do Estado Fabíola Marquetti Sanches Rahim.





A nova diretoria da Associação dos Procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul (Aprems), para o biênio 2021-2022, foi empossada no dia 24 de setembro de 2020. O cargo de presidente da instituição foi transmitido para o procurador Norton Riffel Camatte pelo procurador Renato Maia Pereira. Camatti assume a presidência da Aprems pela terceira vez. Ele também foi presidente da Instituição entre 1992- e 1994 e no período de 2000-2002.

©Roberto Manvailer



Após a reunião, o presidente da Aprems disse que a visita ao presidente do TCE-MS, conselheiro Iran Coelho representa uma aproximação das duas Instituições, e destacou que a Procuradoria trabalha junto ao TCE-MS “Os procuradores fazem, por exemplo, as execuções das multas aplicadas pelo Tribunal de Contas. Além de cobrar, pretendemos também orientar os gestores públicos dos municípios para que não incorram em falhas”. O presidente destacou que um dos caminhos para o bom desempenho da gestão pública é a orientação pedagógica, trabalho que o Tribunal de Contas tem realizado.





Assim como a Associação dos Procuradores de Mato Grosso do Sul, o TCE-MS realizou a eleição da nova diretoria para o biênio 21/22. A votação foi em 19 de outubro, reconduzindo os Conselheiros Iran Coelho das Neves e Ronaldo Chadid para os cargos de Presidente e Corregedor-Geral, respectivamente, além de eleger o conselheiro Jerson Domingos para o cargo de Vice-Presidente.









Por: Alexsandra Oliveira