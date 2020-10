Posse do Conselho Municipal de Feiras Livres de Campo Grande

O Conselho Municipal de Feiras Livres de Campo Grande criado através da Lei 6.374/19, terá uma fundamental importância na organização, reordenação e fiscalização das Feiras Livres, com a posse dos Conselheiros ocorrida no dia 25 de agosto de 2020.





Para o presidente eleito o Conselheiro João Carlos Leite considera que o trabalho será ardo, mas compensador, ver o Feirante pensando como empreendedor, tendo a consciência de que quanto mais organizadas, melhor será os resultados financeiros, diz ainda que procurará trabalhar com os verdadeiros empreendedores, que não deixará espaço para aventureiros, Feiras clandestinas ou mesmo curiosos, isso será passado.





O Presidente diz que foram 20 anos de expectativa para esta realização, pois desde de 1996 quando iniciou sua atividade nas Feiras Livres e observando as necessidades dos trabalhares e sentindo na própria pele as dificuldades, começou a pensar em uma nova legislação para Feiras Livres, o que veio acontecer somente em 2014.





O Conselho terá um papel importante, pois com suas atribuições poderá contribuir não só com os empreendedores, mas também com o Executivo Municipal. Com participação dos demais pares como a Sectur, Sedesc, Procon, Vigilância Sanitária e Sesau órgãos governamentais ajudando a pensar nas Feiras Livres futuras.