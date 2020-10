PORTO MURTINHO| Comitê de candidato a prefeito pega fogo em Murtinho

Incêndio começou por volta das 9h30 ©Edicarlos Oliveira

Os bombeiros e mais militares da Marinha estão neste momento tentando combater as chamas que atingiram o comitê do candidato a prefeito Nelson Cintra, em Porto Murtinho cidade 431 quilômetros distante da Capital.





O incêndio começou por volta das 9h30 da manhã na área onde funciona o refeitório que é utilizado somente em dias de evento. Segundo o radialista Edicarlos Oliveira, que está no local, não há feridos, e quando as chamas começaram, o candidato estava no comitê acompanhado do filho.





A residência fica na Avenida Barão do Rio Branco, quase esquina com a Rua 13 de Maio. O fogo derrubou a estrutura de onde funciona o restaurante e chegou a atingir o comércio vizinho.





Todo efetivo dos bombeiros da cidade estão no local.





Por Paula Maciulevicius Brasil