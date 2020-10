Peão dá tiro na cabeça de colega e é espancado até a morte

Inconformados os outros funcionários da fazenda amarraram e espancaram o autor do disparo

Um homem foi linchado até a morte depois e atirar na cabeça de um colega, na madrugada desse domingo (4), em uma propriedade rural no município de Anastácio.





Segundo informações do jornal O Pantaneiro, ambos eram peões e funcionários da fazenda. Durante um desentendimento entre os dois, um deles foi baleado na cabeça. O autor do disparo foi contido, amarrado e espancado até a morte pelos outros trabalhadores do local, que acabaram entrando na briga.





O homem baleado está em estado grave e precisou ser encaminhado para atendimento médico em Campo Grande. A 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana está investigando o caso.





