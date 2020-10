Panela de pressão explode em loja e funcionária tem queimaduras de 2º grau em Campo Grande

Jovem de 22 anos foi levada para a Santa Casa

Mulher sofreu queimaduras nesta manhã ©Leonardo de França

Uma mulher de 22 anos teve queimaduras após uma panela de pressão explodir na manhã deste sábado (17), dentro de um supermercado, localizado na Rua Maracaju, região central de Campo Grande.





Ela estava na cozinha do supermercado, quando ocorreu o acidente. Outros funcionários prestaram socorro e acionaram o Corpo de Bombeiros.





De acordo com as informações repassadas pelos militares dos bombeiros, a mulher teve queimaduras de primeiro e segundo grau. Ela recebeu os primeiros atendimentos no local e foi levada para a Santa Casa da Capital.