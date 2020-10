PANDEMIA| MS registra 648 novos casos de Covid-19 e taxa de mortalidade está em 1,9%

O Boletim da Covid -19 divulgado pela Secretaria de Saúde neste sábado (03), registrou 648 novos casos da doença em Mato Grosso do Sul nas últimas 24 horas. Os municípios com maior número de novos pacientes positivos são: Campo Grande com + 260, Dourados +94; Corumbá +39; Ponta Porã + 33 e Três Lagoas +21.





No total 71.476 pessoas foram infectadas pelo Coronavírus desde o início da Pandemia.





Óbitos registrados foram 9. Cinco pacientes que não resistiram a doença são de Campo Grande; 2 de Corumbá e 1 nas cidades de Três Lagoas e Fátima do Sul. As idades variam entre 26 – o mais novo – e 84 anos. A taxa de letalidade está em 1,9% e o total de mortes por Covid -19 no Estado é de 1.335.





Pacientes internados em leitos clínicos são 241, sendo 149 leitos públicos e 92 leitos privados. Em leitos de UTI são 226 pacientes, desses 152 em leitos públicos e 74 na rede privada. As taxas de ocupação de leitos nas macrorregiões do MS são as seguintes: Campo Grande 72% (32% Covid -19); Dourados 70% (25% Covid -19); Três Lagoas 38% (22% Covid -19) e Corumbá 60% (26% Covid- 19). O número de pacientes em isolamento domiciliar é de 4.878.

















Por: Theresa Hilcar, Subcom