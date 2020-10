PANDEMIA| Coronavírus em Mato Grosso do Sul já ultrapassa 75 mil casos confirmados

“Continuemos vigilante, não abaixemos a guarda. Nosso inimigo é poderoso e estamos vendo a doença retornar onde já estava controlado, como na Europa”. Este foi o apelo feito pelo secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, durante a transmissão ao vivo realizada nesta terça-feira (13), nas redes sociais do Governo do Estado, em referência a uma possível queda na curva da pandemia.





Em 24 horas, foram registrados 237 casos novos da doença, totalizando 75.076 pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus. O Estado já registrou 1.449 óbitos e até o momento, 390 pessoas estão internadas, com duas sendo de outros estados, sendo que 191 estão em leitos clínicos e 201 em leitos de UTI.





No Estado, 3.466 pessoas estão em isolamento domiciliar e 69.771 estão recuperadas, curadas da doença.





De acordo com as informações da SES, 292 casos foram notificados até o momento, 214.430 casos encerrados, ou seja, negativos, com 393 casos em análise no Lacen e 3.058 informações pendentes de confirmação pelo município.









Por: Ana Brito





