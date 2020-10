Oito pessoas morrem após a colisão de carreta em veículo na BR-267

Veículo teria colidido frontalmente com caminhão, segundo informações preliminares

Um acidente entre um carro Ford Belina prata e uma carreta causou a morte de 8 pessoas no início da noite deste sábado na BR-267, próximo a Nova Alvorada do Sul. Segundo informações preliminares, o veículo de passeio de placa HQY – 4578 perdeu o controle e colidiu frontalmente com o caminhão.





As vítimas, 5 adultos e 3 crianças, uma delas um bebê, eram moradores de Nova Alvorada do Sul e retornavam de uma viagem para um rio, onde passaram o fim de semana. A parte frontal do carro ficou totalmente destruída. Segundo o jornal Alvorada Informa, o motorista da carreta teve apenas ferimentos leves mas ficou muito abalado com o acidente. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas.

