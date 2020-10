MS terá chuvas intensas e mais frio em novembro

Tendência é que o fenômeno La Niña seja mais forte este ano

Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) divulgou, nesta sexta-feira (30), a previsão do tempo para o mês de novembro em Mato Grosso do Sul. São esperadas chuvas intensas, temperaturas mais amenas do que o registrado em outubro e também a chegada do fenômeno La Niña.





De acordo com o prognóstico, este ano o La Niña atinge extremos. O resfriamento das águas do oceano Pacífico Equatorial está acima da média e os modelos indicam que o fenômeno pode ter mais intensidade. O acontecimento está em período de evolução e terá força no Brasil em dezembro e janeiro do próximo ano.





Embora a oscilação na Antártica, o sistema terá pouca influência no Estado. O padrão estimado é que maiores acumulados de chuva devem atingir mais regularidade, especialmente no fim da primeira quinzena,





Com o modelo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é que durante novembro o acumulo de chuva varie entre 150 a 200 milímetros, principalmente nas regiões norte e nordeste do Estado, aumentando a umidade relativa do ar. O acúmulo será acima da média para todos os municípios.





Já na região sul e sudeste, é esperado que chova até 100 milímetros a partir da segunda semana do mês. Como o modelo preditivo indica valores de acumulado de chuva acima do normal, terá possibilidade de alagamentos, enxurradas, chuvas fortes, acompanhadas de trovoadas e vendavais.





As temperaturas podem variar entre 20°C a 35°C. A região pantaneira deve registrar mais calor no período, porém, com menos intensidade comparada ao mês de agosto. O monitoramento aponta áreas de instabilidade e as chuvas devem ajudar a regular o calor, sendo assim, o mês deve ter mais temperaturas agradáveis e amenas.