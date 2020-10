Morre Aroldo Abussafi Figueiró, em Campo Grande, aos 67 anos

Aroldo Figueiró passou mal no início da semana e estava internado quando sofreu parada cardíaca; velório será no Memorial Park

O engenheiro civil Aroldo Abussafi Figueiró, 67 anos, morreu na madrugada de hoje, em Campo Grande. Figueiró estava internado desde o início da semana, depois de passar mal. Ontem, sofreu parada cardíaca e faleceu por volta das 4h.





A presidente eleita do Crea-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS), Vânia Mello, publicou hoje cedo mensagem de pesar pela morte de Figueiró. “Feliz, sereno, sendo junto a todos construtor de ideias”.





Vânia relata que ele estava bem depois da cirurgia bariátrica, mas passou mal, vomitou sangue e foi para a UTI da Unimed. Por conta do problema, passou por endoscopia. Ontem, teve parada cardíaca. “Ele era muito animado, amigo de todo mundo, um grande profissional, é liderança na engenharia”. Nas redes sociais, vários amigos lamentaram a morte de Figueiró.





Inicialmente, a família pretendia fazer velório na sede do Crea-MS, mas não será possível por conta das restrições sanitárias impostas pela pandemia. O velório está previsto para começar às 10h, no Memorial Park, no Jardim Centenário.





Aroldo Abussafi Figueiró nasceu no dia 27 de janeiro de 1953. Engenheiro civil, foi candidato à prefeitura de Campo Grande pelo PTN nas eleições de 2016. Também foi professor da Uniderp.





Em sua página no Facebook, fez breve relato de sua história: “ Me lancei candidato nas eleições de 2016, a Prefeitura de Campo Grande, PTN. Sou Casado com 5 filhos, 4 netos, engenheiro apaixonado pela vida, minha tolerância é árabe e a reação alemã, o entendimento Português, trabalho com pessoas e as vejo a todas, iguais, não aceito qualquer autoritarismo, não tenho cores ideologias, acreditando sempre em Deus, sou anarquista e amo minha família, do meu jeito é claro, me acham radical e eu concordo em 93,17% das vezes”.

