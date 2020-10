Mega-sena sorteia R$ 6,5 milhões nesta quarta-feira (14)

O valor aplicado na Poupança da CAIXA rende cerca de R$ 7,5 mil mensais

A Mega-Sena acumulou e pode pagar prêmio estimado em R$ 6,5 milhões nesta quarta-feira (14/10) para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.308. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.





As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA ( www.loteriasonline.caixa.gov.br ) e pelo App Loterias CAIXA, disponível para usuários da plataforma iOS. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone.





Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá no primeiro mês R$ 7,5 mil. Se o ganhador optar por investir no ramo de alimentos, pode abrir 76 lanchonetes, investindo em torno de R$ 85,5 mil em cada uma. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.





Sorteio:





Em observância às orientações para prevenção ao coronavírus, o acesso do público ao Espaço Loterias CAIXA foi reduzido. Os sorteios são transmitidos ao vivo diariamente pela televisão e pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube).





É possível acompanhar a transmissão integral dos procedimentos iniciais de abertura de maletas e carregamento dos globos e, após os sorteios, o fechamento e encerramento. Na página das Loterias CAIXA ( www.caixa.gov.br/loterias ), aba transmissão de sorteios, o público também pode rever as últimas transmissões realizadas.





ASSECOM





