Major da PM morto em acidente na MS-080 estava na reserva e comandou pelotão de Rochedo

André Irala Moreira ficou preso nas ferragens em Hilux que capotou na MS-080

Policial estava na reserva da PM ©Reprodução, Facebook

Foi identificado como André Irala Moreira, de 55 anos, o major da Polícia Militar morto no acidente na MS-080, próximo a cidade de Rochedo, na tarde desta quarta-feira (15). Ele estava aposentado, na reserva da corporação, desde julho de 2018.





Em 2016 Irala recebeu medalha de Insígnia do Mérito pela Policia Militar, dada a policiais que contribuíram com a segurança pública do Estado. Em 2015, assumiu o posto de comandante do Pelotão da Rochedo.





O policial conduzia uma caminhonete Hilux e capotou próximo ao frigorífico Naturafrig, ele ficou preso nas ferragens e chovia no momento do acidente.





Equipes do hospital municipal de Rochedo e também do Corpo de Bombeiros de Campo Grande foram mobilizadas para socorrer o policial, que já estava sem vida quando da chegada dos socorristas. Equipes da Polícia Civil de Rochedo ainda estão no local.