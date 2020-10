Irmã esfaqueia outra depois de descoberta de namoro com mesmo homem

A descoberta de relacionamento com um mesmo homem acabou em esfaqueamento, na noite deste domingo (11) em Iguatemi a 466 quilômetros de Campo Grande. A autora de 36 anos é irmã da vítima anos.





O crime aconteceu por volta das 20 horas deste domingo (11), quando a vítima chegou correndo até a unidade de saúde pedindo socorro, com o rosto ensanguentado. Ela tinha um ferimento de faca no rosto e lesões no nariz devido a um soco que recebeu de sua irmã.





Ela contou aos policiais que a irmã a teria esfaqueado, e que o crime era passional por que as duas estariam se relacionando com o ex-marido da vítima e que o duplo relacionamento acabou sendo descoberto. A acusada foi procurada pela polícia, mas não foi encontrada e o caso registrado como lesão corporal dolosa.





Fonte: Midiamax

Por: Thatiana Melo