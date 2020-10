Instabilidades aumentam e chuvas podem voltar a partir desta quarta-feira

Mato Grosso do Sul pode ter a quarta-feira (28) marcada pela volta das chuvas. Ao menos é o que indica previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) que estima dia com céu parcialmente nublado passando a nublado com chuvas em todas as regiões nos períodos da tarde e noite.





A umidade do ar neste dia pode variar entre 85% a 40%. Vento fraco a moderado com possibilidade de rajadas de vento nas regiões norte, central e bolsão.





O tempo estará abafado e as temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 12°C a 36°C no Estado, e na Capital a variação está estimada em 19°C a 32°C.

Áreas de instabilidade poderão se formar e o Cemtec avisa para o risco de ocorrência de evento adverso como chuvas intensas, raios, ventos fortes e granizo. As chuvas continuam a ocorrer no Estado ao menos até a próxima terça (3) segundo estimativa do órgão, mas os acumulados serão mais intensos entre os dias 28 e 30 de outubro, especialmente nas áreas sudoeste, sul, central e bolsão. As chuvas nessas áreas poderão chegar a picos que variam entre 80 a 100 milímetros.





Segundo o Climatempo a presença de uma frente fria que avança sobre a Região Sul e a formação de uma ciclone extratropical no litoral do Rio Grande do Sul contribuem para a formação de nuvens carregadas sobre Mato Grosso do Sul. Uma nova área de baixa pressão atmosférica vai atuar sobre o o Estado durante a quinta-feira (29) aumentando o risco de chuva forte e de ventania.





Por: Mireli Obando