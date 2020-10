HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (4)

A Lua na Casa das Amizades pode despertar saudade de estar com a turma. Mas o momento não é bom para festas e encontros e você tem mais é que preservar a sua saúde e o bem-estar de quem estima. Que tal iniciar um bate-papo virtual com os amigos? O importante é conversar, trocar ideias e saber como todos estão encarando esse “novo normal”.



Mercúrio na Casa 5 também estimula quem tem filhos a brincar e conversar mais com eles. Você vai esbanjar criatividade e pode ter várias ideias legais e divertidas para fazerem juntos.



Nos assuntos do coração, a sintonia com um(a) amigo(a) pode aumentar e despertar novos sentimentos. Mas com Urano retrógrado na Casa 11, convém avaliar os riscos para não se arrepender mais tarde. Na união, você vai abrir seu coração e investir no companheirismo. Ótima sintonia com seu amor.