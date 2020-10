HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (5)

Caprica, você vai iniciar a semana com a Lua no seu paraíso astral e em trígono com vários planetas no seu signo. Isso indica que estará ainda mais confiante e determinadx para conquistar os seus ideais, e que vai contar com a sorte em tudo que fizer.



Júpiter, Saturno e Plutão acentuam todos os pontos fortes de Capricórnio, então, defina suas prioridades e explore os seus talentos para chegar lá!



A Lua na Casa 5 também aumenta a sua criatividade e garante simpatia em dobro para agradar e convencer as pessoas.



Na paquera, use e abuse do seu charme. Seu jeito sério e responsável ajudará a atrair alguém que combine com você e que tenha os mesmos objetivos para um romance. Quem já tem seu par pode contar uma fase de muito carinho, romantismo e sedução, ideal para namorar e namorar muito!