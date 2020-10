HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (2)

Virgem, sextou com a Lua toda serelepe na sua Casa 8, indicando que agora é a hora de promover as mudanças que deseja. E como nossa fada sensata está em Áries, você terá coragem e determinação de sobra para isso. Então, pense nas coisas que você quer transformar à sua volta e dê o primeiro passo.



Mais tarde, quadraturas no céu recomendam mais cuidado com o dinheiro. É melhor não confiar demais na sorte e fugir de jogos, negócios ou investimentos arriscados.



No fim da tarde, Vênus começa um rolê no seu signo e promete turbinar a sua vaidade. Que tal aproveitar a noite para fazer um tratamento de beleza com as receitinhas caseiras que você já conhece?



O planeta do amor também acentua o seu charme e abre o seu coração. As paqueras andam meio devagar, mas quem já achou um mozão pra chamar de seu terá todo apoio do céu para curtir uma fase romântica e carinhosa a dois.