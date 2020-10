HORÓSCOPO| Confira o seu astral para esta quinta-feira (8)

Marte na Casa 8 estimula as grandes mudanças e, com a Lua na Casa 10, você pode sentir uma vontade irresistível de dar uma guinada na sua carreira. No trabalho, há boas chances de conquistar uma promoção, assumir uma nova tarefa ou até arranjar um novo emprego. Mas não espere as coisas caírem do céu: faça a sua parte, mostre o seu potencial e tome iniciativas que possam contribuir com para as suas realizações.





À tarde, a Lua vai estimular as parcerias e você poderá contar com o apoio de amigos e colegas.