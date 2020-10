HORÓSCOPO| Confira o seu astral para esta terça-feira (27)

Peixes, Netuno seu regente, tá pagando de louco e andando em movimento contrário. Isso pode abalar a sua autoconfiança e, em conjunção com a Lua, deve deixar você ainda mais sensível e emotivx do que você já é. Cuidado para não enxergar os problemas maiores do que realmente são, pois isso só vai fazer você sofrer e se magoar. Tome seu paracetaloka e procure controlar as suas emoções e usar mais a razão para lidar com os desafios e as situações de rotina. Isso deve ajudar a superar mais rápido qualquer obstáculo.

Você também pode contar com o apoio dos amigos, especialmente dos mais maduros e experientes.

Romance com alguém da turma recebe bons estímulos e promete fortes emoções. Na vida a dois, você vai mostrar que fecha na parceria para o que der e vier. E prepare-se para uma fase bem excitante na intimidade: Vênus chega à Casa 8 e deixa sua sensualidade irresistível! Credo, que delícia!