HORÓSCOPO| Confira o seu astral para esta sexta-feira (23)

Áries - 21/03 a 20/04





Aproveite as primeiras horas do dia para agilizar o trabalho e adiantar as suas tarefas. Lua e Vênus em boa sintonia farão tudo fluir bem e você terá boas oportunidades de se destacar. Seus chefes estarão de olho e podem até premiar você com algum tipo de reconhecimento. Mais tarde, a Lua entra em quadratura com Sol e Mercúrio, o que pode dificultar um pouco as coisas e atrapalhar alguns dos seus planos. Há risco de romper uma parceria ou amizade importante: por mais difícil que seja, esta tende a ser a melhor decisão. No campo sentimental, os astros anunciam uma atração irresistível por um crush da turma. Mas converse antes de se envolver e avalie se as intenções desta pessoa são as mesmas que as suas para não se frustrar. Na união, os desejos estarão à flor da pele e o clima será muito sedutor.





Touro - 21/04 a 20/05





Estudos e leituras vão fluir melhor no período da manhã e você terá muita facilidade para aprender. Você também vai esbanjar otimismo e bom humor, o que deve facilitar o convívio com as pessoas mais próximas. Ainda de manhã, a Lua começa um rolê na sua Casa 10, trazendo novos estímulos para a sua carreira. Mas o astro forma um aspecto tenso com o Sol na Casa das Parcerias, o que pode causar alguns conflitos num trabalho em equipe ou em uma sociedade. Talvez você tenha que abrir mão de alguns desejos ou projetos, pelo menos por hoje. Fuja de discussões e deixe assuntos polêmicos para outro dia, ok? Sol, Mercúrio e Vênus enviam ótimas vibrações para os assuntos do coração. Namorar a distância pode ser divertido. Na vida a dois, respeite as diferenças, as vontades e opiniões do mozão.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Você pode querer mudar algumas coisas em casa no início do dia. Pode trocar alguns móveis de lugar, mexer na decoração ou até dar uma geral nos armários. Com a Lua na Casa 8, será mais fácil desapegar de coisas que só ocupam espaço, mas não têm mais serventia. Doe o que for possível e descarte o restante. Isso vai renovar as energias ao seu redor. Você também pode se acertar com alguém da família. No trabalho, Sol e Mercúrio em conflito com a Lua podem trazer alguns desafios. Pode ser difícil aprender uma nova tarefa ou dar conta de todos os seus compromissos: procure se concentrar mais. Além disso, preciso te alertar que sextou, mas que isso não é motivo para se jogar nos lancho e nos bons drinks. Reserve um tempo para cuidar da saúde e procure se alimentar melhor. No amor, pode ser mais difícil dialogar e chegar a um consenso com seu mozão sobre assuntos de rotina, mas a sintonia será ótima na intimidade.





Câncer - 21/06 a 21/07





Unir-se aos colegas e trocar ideias sobre as tarefas em comum pode deixar o trabalho mais produtivo para todos. Claro que é preciso respeitar o distanciamento e todas as outras normas de proteção à saúde. Logo nas primeiras horas da manhã, a Lua ingressará na Casa 8, anunciado mudanças e imprevistos. Por outro lado, Sol e Mercúrio vão turbinar a sua criatividade e trarão boas doses de sorte para você, mas os astros vão se desentender com a Lua e podem trazer certa instabilidade. Cuidado para não perder dinheiro com supérfluos ou gastos inesperados. Na paixão, seu charme vai reinar absoluto e pode atrair muitos crushes. Os encontros estão desaconselhados, mas você pode fazer contato, mandar mensagens ou telefonar para alguém. A união com o mozão recebe bons estímulos, só precisa melhorar o diálogo. Desejos ardentes.





Leão - 22/07 a 22/08





Leão, meu cristalzinho, você pode ganhar uma boa grana com seu trabalho no começo do dia ou pode arranjar um serviço extra para reforçar o orçamento. Trabalhar em equipe também será uma opção vantajosa para hoje. Mas se a parceria for com parentes, é bom ter mais jogo de cintura. Sol e Mercúrio em quadratura com a Lua podem dificultar um pouco uma sociedade com parentes. Não vai ser fácil conversar e chegar a um meio-termo, mas este é o único caminho, então, controle as suas reações e esforce-se para conversar sem brigar. Nos assuntos do coração, aquela aglomeração delicinha vai fazer falta. Saudade, né, minha filha. Mas você nem queria mesmo! hahah Na real, você não está muito a fim de aventuras nesta sexta: vai querer mesmo um crush para chamar de seu. Se já tem seu mozão, valorize a união. Não deixe a família interferir demais no romance.





Virgem - 23/08 a 22/09





Seu entusiasmo continua acentuado - errado não tá, né, afinal, sextou! Vejo que seu dia começará repleto de boas energias. Vênus em Virgem realça seu carisma e deve deixar o seu convívio com os outros bem mais gentil e harmonioso. Ainda pela manhã, a Lua entrará na sua Casa 6, o que renovará o seu comprometimento com o trabalho e as obrigações de rotina. Mas atenção: a Lua em quadratura com Sol e Mercúrio pode dificultar um pouco a sua comunicação com os outros. Procure escolher bem as palavras e pegar leve com as suas críticas, pois há risco de se envolver em conflitos e mal-entendidos. Tente não ser tão exigente com os outros, ok? Nas paqueras, o céu realça o seu charme e incentiva os contatinhos, mas prefira manter os encontros virtuais por enquanto. Na união, valorize o diálogo, mas sem cobranças.





Libra - 23/09 a 22/10





Lua e Saturno estão de rolê na sua Casa 4, em bom aspecto com Vênus, indicam que você pode ter novidades e alegrias em família no início do dia. Quem trabalha em casa ou em um negócio próprio também verá tudo fluir bem e com bons resultados. Se você trabalha fora, vai se sair melhor trabalhando a sós num ambiente tranquilo. Explore a sua experiência para dar conta do serviço sem preocupações. Ainda pela manhã, a Lua chegará ao seu paraíso astral, trazendo mais sorte e criatividade para você. O Sol brilha forte na Casa das Finanças e pode ajudar a melhorar seus ganhos. Mas outros astros, inclusive Mercúrio retrógrado, avisam que o desejo de gastar também será maior. Cuidado para não torrar suas economias com coisas supérfluas, brusinhas, jogos e diversão: controle-se! O amor pede mais romantismo e menos ciúme.



Escorpião - 23/10 a 21/11





Você pode ter uma boa conversa com amigos no início do dia. Só precisa se lembrar de respeitar o distanciamento e de guardar os abraços para um outro momento. A Lua na Casa 4 indica que você poderá passar mais tempo em casa ou com a família. Só que nossa fada sensata forma quadratura com Sol e Mercúrio, o que pode deixar o clima tenso em alguns momentos. Procure controlar as suas reações e medir as palavras para não brigar com os parentes por qualquer bobagem, ok? Aliás, essa dica também vale no trabalho: tome seu paracetaloka, segure seus ímpetos de querer dar na cara dos colegas, fuja de discussões e divida as tarefas para não depender demais dos outros. No amor, seu charme continua acentuado. Seu jeito decidido e sedutor pode chamar a atenção de alguém, inclusive alguém da turma. A dois, Vênus estimula o companheirismo. Não perca tempo com brigas.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sagita, sextou com a Lua de rolê na sua Casa 2 e em trígono com Vênus na sua Casa 10. Isso sugere que você pode ter uma boa oportunidade de conquistar um aumento ou uma promoção no emprego no início do dia. Seria seu sonho? Os chefes estarão de olho e você saberá como agradá-los. Ainda de manhã, a Lua chegará à Casa 3, acentuando seu jeito extrovertido e comunicativo. Explore seu carisma e sua boa lábia para se entender melhor com os colegas, para convencer a clientela e fazer bons acordos. Será uma fase bem interessante, sobretudo, para quem atua no comércio. Agora, a Lua vai se estranhar com alguns astros em alguns momentos desta sexta-feira, o que pode causar alguns probleminhas de comunicação: pense para falar. Fofocas e mentiras também podem tumultuar sua vida amorosa. Melhore o diálogo para afastar qualquer dúvida ou insegurança.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Caprica, o céu incentiva você a dar mais atenção às finanças e a pensar mais na sua estabilidade material. A Lua entra na sua Casa 2 e dará bons estímulos para você buscar novas formas de ganhar dinheiro. E como o astro está em um signo criativo e inovador, você pode ter ótimas ideias para isso. Só não convém fechar negócios ou emprestar grana de ou para amigos, pois Sol e Mercúrio em aspecto tenso na Casa 11 podem fazer dar ruim para o seu lado. Você não quer sair no prejuízo e fazer papel de trouxa, certo? Então não misture amizade com dinheiro. No campo sentimental, boa sintonia com alguém da turma pode se transformar em amor. Não fuja de uma conversa: abra o seu coração. Na união, Sol e Vênus prometem reforçar o companheirismo, mas será preciso controlar a sua possessividade. Saiba dialogar e ceder, valeu?





Aquário - 21/01 a 19/02





Aquário, você pode ficar feliz e sentir alívío com a solução de alguns problemas logo cedo. Não tenha medo das mudanças, pois elas terão a bênção de Vênus e serão muito positivas para você. A Lua em Aquário deixa você ainda mais antenadx e criativx, mas o astro terá momentos tensos com o Sol e com Mercúrio, o que pode deixar o seu humor muito instável. Tenha muito cuidado, principalmente para não bater de frente com chefes, autoridades ou colegas influentes no trabalho. Controle a sua rebeldia e meça as palavras ao defender as suas opiniões. Vênus brilha na sua Casa 8 e turbina seu lado sensuellen, sinal de uma fase bem estimulante para o amor. Vai ser fácil fisgar o crush e a intimidade promete ser bem excitante. Quem já tem um mozão, talvez tenha que repensar alguns planos com seu bem: converse sem brigar.



Peixes - 20/02 a 20/03





Sextou, peixinhos, e hoje unir-se aos colegas será uma ótima opção para agilizar o trabalho e chegar mais perto dos seus objetivos no início do dia. Mas aproveite as primeiras horas, porque depois, a Lua vai chegar à Casa 12 e você tende a se fechar um pouco. O cansaço também pode pesar e você vai preferir ficar mais de boas no seu canto. Além disso, pode ter dificuldade para cumprir uma tarefa difícil, uma pesquisa, leitura ou os estudos. Procure um ambiente mais sossegado para se concentrar melhor e dar conta do recado com menos desgaste. Se você está preocupadx com alguém que mora longe, faça contato. Isso vai acalmar o seu coração. Vênus, o planeta do amor, está na Casa 7 e envia ótimas vibrações para a sua vida afetiva. Porém, o romance vai exigir um pouco mais de confiança e cumplicidade, especialmente para esclarecer assuntos malresolvidos.





Por João Bidu





