HORÓSCOPO| Confira o seu astral para esta segunda-feira (19)

A Lua está de rolê por sua Casa 8 e desperta em você uma vontade de se aprofundar, de se envolver mais com as coisas, com as tarefas e as pessoas. No trabalho, vai querer conhecer tudo mais a fundo e pode até se entusiasmar com cursos e treinamentos. Marte em quadratura com Júpiter avisam que pode ter certa dificuldade para se concentrar e aprender em alguns momentos. Mas Vênus no seu paraíso astral equilibrará tudo com doses extras de sorte e entusiasmo. O segredo é fazer uma coisa de cada vez e ser persistente, ok?

Vênus nesta posição também estimula o amor, as paqueras e os encontros. Mas se o momento pede distanciamento, experimente trocar um passeio por um telefonema e muitas mensagens. Quem já tem um mozão, terá que controlar sua teimosia e melhorar o diálogo. Deixe o amor falar mais alto.