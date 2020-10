HORÓSCOPO| Confira o seu astral para esta quinta-feira (15)

Sol e Lua seguem o baile na sua Casa 8 vão deixar as suas emoções mais intensas hoje. Por um lado, isso deve acentuar a sua intuição, a sua criatividade e a sua capacidade de atrair o apoio de pessoas importantes. Você também vai querer se aprofundar mais nas coisas, inclusive no trabalho, e pode mudar algumas coisas para deixar o seu dia a dia mais produtivo.





Mas você também pode ficar mais reativx e, como o Sol se desentende com Plutão no céu, o risco de tretas com amigos também é real oficial. Procure acalmar os ânimos e resolver as coisas com diálogo, pois há risco até de cortar relações com alguém querido.





É um bom momento para repensar seus hábitos de rotina, abandonar um vício e adotar uma vida mais saudável.