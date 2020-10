HORÓSCOPO| Confira o seu astral para esta terça-feira (13)

Áries - 21/03 a 20/04





A Lua tá de rolê em Virgem e dá mais disposição e disciplina para você encarar as suas obrigações da semana. Na Casa 6, nossa fada sensata incentiva você a se dedicar mais ao trabalho e a levar muito a sério os seus compromissos. Seu empenho será rapidamente notado e pode até render uma graninha extra para o bolso no fim do dia.

Agora, cuidado para não se sobrecarregar com mais tarefas do que pode cumprir. Respeite seus limites e preserve a sua saúde. Lua em sextil com Mercúrio na Casa dá sinal verde para mudar alguns hábitos, abandonar um vício ou renovar o visual.

No amor, quem está na pista pode se envolver com colega ou uma pessoa bem conhecida. A atração será forte e você não pensará duas vezes para investir. Na união, terá prazer em apoiar e ajudar nos projetos do mozão. Será muito criativona na intimidade.





Touro - 21/04 a 20/05





A Lua ingressa no seu paraíso astral, o que aumenta seu entusiasmo e traz muita sorte para o seu signo. Você vai notar que tudo vai parecer mais fácil, até mesmo aquelas tarefas chatas e complicadas do dia a dia.

O convívio com os outros também ficará mais leve e descontraído, especialmente com pessoas joviais e antenadas. Você vai se sentir mais livre para fazer as coisas do seu jeito e não terá nenhuma dificuldade para agradar e convencer quem quiser. Amém que fala?

Pode se dar bem em jogos e sorteios: faça uma fezinha.

Seu charme será turbinado e vai deixar uns monte de crush babando. Pode, inclusive, se surpreender com um pedido de namoro ou casamento. Quem já tem seu compromisso pode contar com uma fase repleta de carinho, romantismo e sedução. Mercúrio vai estimular bastante o diálogo.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Quem pode trabalhar em casa terá um início de semana superprodutivo. A Lua está na Casa 4 e garante mais disciplina nas tarefas domésticas. E está em harmonia com Mercúrio na Casa 6, que reforça sua criatividade e dá mais objetividade para cumprir suas tarefas.

Para quem trabalha fora, os astros recomendam que tente ficar mais de buenas no seu canto e se concentre nos serviços que você já domina e faz bem.

Vênus em Virgem pode fazer você se sentir mais responsável pela família e pelo bem-estar dos parentes: cuide de quem ama, mas sem fazer cobranças.

Dê atenção à sua saúde e aposte em receitinhas caseiras para aumentar sua imunidade.

No amor, mantenha a discrição e não comente suas conquistas. A união pede mais privacidade. Um programa caseiro e tranquilo será uma boa opção.





Câncer - 21/06 a 21/07





Vários astros vão realçar a sua criatividade e isso deve facilitar bastante a sua terça-feira, sobretudo no trabalho. Além de ter ótimas ideias e soluções rápidas para tudo, você vai mostrar uma habilidade incrível para dialogar, negociar e defender seus pontos de vista. Participe mais dos debates e dê suas opiniões.

Lua e Vênus na Casa da Comunicação também dão sinal verde para você apresentar propostas aos chefes, falar dos seus projetos para o futuro e até negociar algumas melhorias.

Mais tarde, você pode sentir falta de bater papo com os amigos e vai querer trocar mensagens com a turma. Vai ser bom ficar por dentro das novidades.

No amor, aproveite o momento para conversar mais e reforçar a sintonia do romance. Diga o que sente, fale dos seus planos e ouça seu par também.





Leão - 22/07 a 22/08





Lua e Vênus recham na parceria, iluminam a sua Casa 2 e anunciam um período bem positivo para as suas finanças. Você pode rever e organizar melhor os seus gastos e até pensar em guardar umas economias para fazer seu pé-de-meia. Também pode ter boas oportunidades de reforçar o orçamento, seja ao conquistar uma promoção no emprego, negociar um aumento ou até ao arrumar um serviço extra para fazer nas horas vagas. Pode até ser algo feito em casa: Mercúrio dará ótimas ideias, é só soltar a imaginação.

No campo sentimental, o desejo de viver uma relação segura e duradoura será maior. Se você já achou a sua alma gêmea, é um bom momento para demonstrar o quando ama e valoriza seu bem. Mas se seu coração está desocupado, aproveite para refletir e definir o que você espera de alguém especial.





Virgem - 23/08 a 22/09





A Lua começa um rolê no seu signo e destaca todos os seus pontos fortes. Você vai encarar o trabalho com muita disposição e servirá de exemplo para os colegas com tamanha disciplina e responsabilidade. Vênus também está em Virgem e revela seu lado mais prestativo e atencioso. Terá prazer em ajudar os outros, em fazer o bem e pode surpreender as pessoas mais próximas com atitudes supergentis e carinhosas.

Fique de olho nas oportunidades de estudar e aprender coisas novas: pense no seu futuro e invista no seu crescimento profissional.

À noite, notícias de alguém querido pode alegrar o seu coração. Ou é você quem vai fazer contato com alguém para colocar o papo em dia.

No amor, use e abuse do seu charme. É hora de revelar o seu lado mais romântico e seducente.





Libra - 23/09 a 22/10





Cautela e discrição serão a chave do seu sucesso hoje. A Lua tá aboletada na sua Casa 12 aconselha a ter cuidado com gente falsiane, cobrona e oportunista. Vade retro! Evite confiar demais nos outros. É melhor não comentar seus planos e guardar seus segredos a sete chaves.

Mas siga seus instintos e mexa seus pauzinhos, pois a Lua formará um trígono com Urano na Casa 8, o que pode ajudar você a resolver um problema, cortar um mal pela raiz ou virar um jogo a seu favor.

Mercúrio na Casa 2 estimula as finanças e indica que você pode ter ideias bem criativonas para aumentar seus ganhos. No amor, há grande chance de se envolver com uma pessoa comprometida ou com alguém misterioso e cheio de segredos. Na vida a dois, será preciso melhorar o diálogo e a cumplicidade para afastar o ciúme e as desconfianças. Conversem mais.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Aposte no trabalho em equipe e conte com o apoio dos colegas para alcançar seus objetivos. A Lua está na sua Casa 11 e forma trígono com Urano na Casa 7, o que duplica as boas energias para fazer acordos, parcerias ou até iniciar uma sociedade com amigos ou pessoas de confiança.

Mercúrio está no seu signo e amplia bastante o seu poder de comunicação. Será mais fácil dialogar, defender as suas opiniões e convencer as pessoas. Você também terá muita habilidade para negociar, pechinchar e fechar bons acordos.

Lua e Vênus garantem ótima sintonia com os amigos. Enquanto os encontros permanecem contraindicados, faça contato por mensagens e chamadas de vídeo. Vai ser divertido. No amor, pode rolar um clima de romance com um de seus migs. Com o mozão, boas conversas e companheirismo total.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Lua e Vênus estão de rolê na sua Casa 10 e despertam o seu lado mais ambicioso. O desejo de subir na vida e conquistar o seu lugar ao sol incentivará você a concentrar toda sua energia no trabalho e na carreira. Você fará o que estiver ao seu alcance para mostrar os seus talentos e provar que merece o reconhecimento dos chefes. Errado não tá, né? É uma boa época para batalhar por uma promoção, então, tenha disciplina com as tarefas e confie no seu potencial.

Mercúrio na Casa 12 só recomenda que não comente os seus planos: o segredo será a alma do negócio! No campo sentimental, você saberá bem o que quer e só dará chance a quem provar que realmente merece o seu coração. Na união, bom astral para compartilhar seus sonhos e definir algumas metas para o futuro do casal. Façam planos e lutem juntos pelo que desejam.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Caprica, Lua e Vênus vão dar aquele match delícia na sua Casa do Conhecimento e você vai sentir um interesse enorme pelos estudos. Bom momento para iniciar um curso, especialmente para aprender outro idioma ou se aperfeiçoar na sua profissão. O importante é aproveitar este estímulo para fazer coisas que possam incrementar o seu currículo e abrir novas portas para você na carreira.

Os astros também vão deixá-la mais gentil e compreensiva com as pessoas próximas, o que deve facilitar todos os seus relacionamentos.

Pode ter saudade de passar horas de papo com os amigos e, se vocês andam distantes neste momento, vale a pena entrar em contato: use o celular e os aplicativos de chamada de vídeo para isso!

Afinidades com alguém pode ser o primeiro passo para um romance. Com o mozão, fase de muita sintonia e cumplicidade.





Aquário - 21/01 a 19/02





Aquário, meu cristalzinho, o céu anuncia uma fase de boas transformações na sua vida. Lua e Vênus estão coladinhos na sua Casa 8 e anunciam boas oportunidades de encarar os desafios e mudar tudo o que incomoda ou preocupa você.

No trabalho, é um bom momento para repensar o seu jeito de agir e até de executar as tarefas. Pode usar a sua experiência para propor mudanças no emprego capazes de aumentar a produtividade e a satisfação de todos.

Em casa, pode mexer na decoração ou até iniciar uma reforma que está adiando há tempos.

É um bom dia, também, para dar uma repaginada no visual. Você vai se sentir ainda mais bonitx, atraente e seducente, o que também deve estimular bastante a sua vida amorosa. Use e abuse do seu charme para envolver o crush. Seus desejos estarão à flor da pele e os momentos a dois prometem pegar fogo!





Peixes - 20/02 a 20/03





Peixes, a união faz a força e você terá certeza disso se estimular a cooperação no emprego. Procure somar forças com os colegas para cumprir as metas e trocar ideias sobre os problemas e desafios para alcançar melhores resultados. Todos vão se beneficiar do diálogo e do trabalho em equipe.

Com Mercúrio na Casa 9, você também pode aprender e progredir muito se ouvir os conselhos de colegas mais experientes, principalmente daqueles que já ocupam cargos que você deseja ter no futuro.

No amor, se você está de olho em alguém, converse bastante para avaliar se vocês realmente combinam e têm objetivos em comum. Quem já encontrou a sua alma gêmea e vive uma relação estável vai contar com ótimos estímulos do céu. Aguarde momentos de repletos de união, companheirismo e romantismo com seu mozão.





Por João Bidu





***