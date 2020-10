Homem é preso por ameaçar cabeleireiro de morte por corte que não deu certo

Um homem de 38 anos foi preso por ameaçar um cabeleireiro de morte devido a um suposto corte de cabelo que não teria dado certo em um salão de beleza localizado no Bairro Carandá Bosque em Campo Grande, nesta sexta-feira (10).





De acordo com o cabeleireiro de 30 anos, dois homens em uma moto, o aguardavam em atitude ameaçadora do lado de fora do salão. A vítima conta que ele havia sido ameaçado de morte pelo homem de 38 anos, horas antes.





O autor preso, segundo consta no boletim de ocorrência, queria a devolução do valor de R$ 50 referente a um corte de cabelo e tratamento de uma mulher, conhecida do autor. Após grave ameaça, a dona do salão deu os R$ 50 para que a dupla fosse embora.





Porém, o homem de 38 anos retornou sozinho ao local e foi preso por equipe da Polícia Militar que foi acionada. O caso foi registrado como Extorsão, se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, na Depac Centro.





Por: Diego Alves