Governo de MS veta aulas presenciais na rede estadual de ensino em 2020

Anúncio foi feito pelo Governador Reinaldo Azambuja nesta segunda-feira (5). De acordo com a administração estadual, seria muito arriscado colocar alunos e profissionais da educação dentro das salas de aula ainda neste ano.

Governador Reinaldo Azambuja anuncia que não haverão aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul em 2020 ©Redes Sociais O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, afirmou, na tarde desta segunda-feira (5), que as aulas na Rede Estadual de Ensino não voltarão no ano de 2020. De acordo com Azambuja, a decisão foi tomada para manter a responsabilidade e ouvir a ciência durante a pandemia da Covid-19.





No anúncio, realizado por meio de transmissão ao vivo em redes sociais, o governador ainda afirmou que a pandemia não passou no estado e citou exemplos da Europa e dos EUA para sustentar a decisão de vetar as aulas presenciais até o fim do ano. "Seria muito risco nós colocarmos os alunos, profissionais e trabalhadores de educação dentro das nossas escolas. Sei que é uma medida difícil, mas sempre pautamos pela saúde e a saúde recomendou a não voltarmos com as aulas", apontou.





Ainda segundo Azambuja, o decreto com a decisão deve sair na manhã desta terça-feira (6). O governador citou, ainda, estados que voltaram com as aulas presenciais no Brasil e que imediatamente tiveram que voltar atrás pelo volume de contaminações em escolas. O Governo do Estado disse que também irá recomendar às escolas municipais para seguirem o mesmo critério, enquanto escolas particulares devem seguir o protocolo inserido no programa Prosseguir.





Até esta segunda, Mato Grosso do Sul havia registrado 71.993 casos do novo coronavírus e 1.365 óbitos, com a taxa de letalidade da doença em 1,8%.





Por G1MS