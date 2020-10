Feriado da Padroeira do Brasil terá tempo firme e umidade do ar em elevação

O tempo fica firme em grande parte de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (12) feriado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.





A previsão é de céu parcialmente nublado e sem expectativa de chuva significativa.





Conforme prognóstico do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima o dia será marcado pelo início da elevação gradativa da umidade relativa do ar, com os índices mais elevados na parte norte e bolsão.





De modo geral a umidade relativa do ar ainda estará baixa durante à tarde nas demais àreas podendo atingir os 20%, considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS).





A variação de temperaturas para este dia das crianças em Mato Grosso do Sul poderá ser de 17°C a 41°C. Já na Capital a mínima está estimada em 21°C e a máxima em 36°C.





O Cemtec destaca que as regiões pantaneira, norte e bolsão permanecem com elevadas temperaturas, e apesar dos modelos meteorológicos não indicarem chuva, a população deve ficar atenta a formação de nuvem localizada que pode provocar eventos adversos como chuvas localmente intensas, raios, granizo e ventos fortes. Prognóstico indica que as primeiras chuvas da primavera normalmente são rápidas, intensas e de difícil previsibilidade.





Por: Mireli Obando, Subcom