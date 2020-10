EMPREGOS| Ministério Público abre inscrições em processo seletivo para estagiários

Há vagas para ensino médio, e superior de graduação e pós-graduação, com bolsa de até R$ 1,8 mil

Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abre, nesta segunda-feira (19), inscrições em processo seletivo para estagiários, com vagas para estudantes que estejam cursando nível médio e superior de graduação e pós-graduação, em dezenas de cursos.





Inscrições devem ser feitas das 8h do dia 19 de outubro até às 23h59 do dia 30 de novembro deste ano, exclusivamente pela internet, no site da Fapec





Taxa é de R$ 20 para candidatos de nível médio, R$ para nível superior/graduação e R$ 80 para superior/pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado).





Estagiário de pós-graduação terá carga horária de 30 horas semanais, com bolsa-auxílio de R$ 1,8 mil.





Para os estagiários de cursos de graduação em Direito, especificamente, carga horária de 20 horas semanais, com bolsa-auxílio no valor de R$ 743,91. Estagiários dos demais cursos devem cumprir 25 horas semanais, com bolsa de R$ 855,50.





A carga horária para os estagiários do nível médio será de 20 horas semanais, divididas em 4 horas diárias, com bolsa-auxílio no valor de R$ 646,88.





Todos os estagiários, de qualquer nível, terão direito ao auxílio-transporte, no valor de duas tarifas do transporte coletivo por dia efetivamente estagiado.





Seleção será feita por meio de prova objetiva e discursiva aos bacharéis e acadêmicos em Direito, e aplicação de prova objetiva aos interessados nas vagas dos outros cursos e níveis.





Provas serão aplicadas no dia 13 de dezembro de 2020, em 54 cidades do Estado. Devido a pandemia da Covid-19, data pode ser alterada.





Resultado final e classificação tem previsão de divulgação no dia 25 de janeiro de 2021.





Período de estágio é de no máximo dois anos e no mínimo seis meses, exceto quando se tratar de pessoa com deficiência, que poderá atuar até a conclusão do curso.





O edital completo está disponível no Diário Oficial do Ministério Público Estadual , edição do dia 19 de outubro.





Vagas





Para nível superior, há vagas para graduandos em Administração; Análise e Desenvolvimento de Sistema; Arquitetura e Urbanismo; Big Data e Inteligência Analítica; Ciência da Computação; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Comunicação/Jornalismo; Direito; Engenharia Ambiental ou Sanitária; Engenharia Civil; Engenharia de Computação; Engenharia de Software; Engenharia Elétrica; Geografia; Letras; Pedagogia; Psicologia; Publicidade e Propaganda; Rede de Computadores; Segurança de Informação; Segurança do Trabalho; Serviço Social; Sistema de Informação; Sistema para Internet; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema; Tecnologia em Produção Multimídia; Tecnologia em Rede de Computadores e Web Design.





Já para superior/pós-graduação, oportunidade é para bacharéis em Direito ou graduados nas áreas de Administração; Área Ambiental; Área de Tecnologia da Informação; Arquitetura e Urbanismo; Comunicação/Jornalismo; Economia; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Historia; Serviço Social e Pedagogia.





Para estudantes do ensino médio, é necessário que o candidato tenha, no mínimo, 16 anos na data de assinatura do contrato e esteja devidamente matriculado e frequentando as aulas.









Fonte: CE

Por: Glaucea Vaccari