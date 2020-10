DOURADOS| Lideranças bolsonaristas vêm ao Município apoiar projeto de Barbosinha

O candidato a prefeito de Dourados, Barbosinha, (coligação DEM/PSDB/Solidariedade/PSD/Podemos/MDB/Patriota/Avante/PSB), conquistou o apoio das principais lideranças políticas do município e do Estado, estando alinhado também com líderes bolsonaristas, o que garante acesso direto ao Palácio do Planalto, em Brasília. Entre as lideranças do presidente da República em MS, que apoiam Barbosinha, estão a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e o deputado estadual Coronel Davi, que têm demonstrado total sintonia com as propostas que o Democratas apresentou aos eleitores de Dourados.





Uma prova da habilidade política de Barbosinha foi a recente visita que o Coronel Davi fez ao candidato a prefeito de Dourados, onde manifestou apoio irrestrito à candidatura do Democratas. Principal liderança de Jair Bolsonaro em MS, Coronel Davi hipotecou total apoio ao projeto de reconstrução de Dourados. “Barbosinha é melhor para administrar Dourados, pois já provou sua capacidade de gestão na Sanesul e na Secretaria de Segurança Pública do Estado”, ressaltou o deputado. “Ele já foi testado e aprovado em fazer bem feito”, completou Coronel Davi.





Além de apresentar Barbosinha como homem de confiança para o trabalho sério que Dourados precisa, Coronel Davi também colocou seu mandato a disposição do futuro prefeito de Dourados. “Reafirmo também que vou ser parceiro de Barbosinha na Assembleia Legislativa e também no governo federal, solicitando investimentos ao presidente Jair Bolsonaro para que Dourados, tendo ele como prefeito, possa traçar novas metas de desenvolvimento”, enfatizou o líder bolsonarista.





Ao agradecer o apoio do deputado bolsonarista, Barbosinha cita que o amplo leque de apoio à sua candidatura reflete como será sua gestão como prefeito de Dourados. “Vou governador para todos e todas, contando com o apoio e parceria do governo estadual e do governo federal. Na missão de reconstruir Dourados e retomar seu desenvolvimento vou precisar de uma força-tarefa, especialmente o aporte de recursos do governo federal”, finaliza o candidato a prefeito.





ASSECOM