DOURADOS| Barbosinha diz a professores que gestão não terá blindagem, diálogo será permanente

Em encontro com professores e coordenadores de Ceims (os Centros de Educação Infantil) de Dourados, o candidato a prefeito Barbosinha, pela coligação ‘Reconstruir é o nosso desafio’ (DEM/PSDB/ Solidariedade/PSD/Podemos/MDB/Patriota/Avante/PSB), tranquilizou a classe diante de “fake news” plantados por adversários políticos ao longo da campanha.





Acompanhado do candidato a vice-prefeito Valdenir Machado e, ainda, do vice governador e secretário de Infraestrutura do Estado, Murilo Zauith, que voltou a destacar a forma de gestão de Barbosinha reafirmando que ele tem o melhor projeto para a cidade, o candidato falou da valorização de funcionários em todos os locais por onde passou e da prática do diálogo.





“Não temos como administrar nada sem dialogar, sem ouvir quem conhece a realidade de cada setor e sem promover incentivos a quem realmente trabalha”, afirmou. Ele ressaltou que sempre respeitou o trabalhador e que não administra suprimindo direitos e conquistas.





Barbosinha garantiu que em momento algum falou em acabar com o PCCR (o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração) dos servidores, implantado na gestão do ex-prefeito Murilo, e que não faz parte de sua forma de trabalho o chamado ‘caça às bruxas’.





“Muito pelo contrário, eu quero construir vínculos com o funcionalismo, para que possamos juntos reorganizar a administração”, afirmou o candidato, acrescentando que “isso só se faz com a valorização e com a competência de cada um”.





Barbosinha lembrou que na Sanesul sua gestão foi pautada pelo diálogo e pela valorização profissional, um dos fatores que permitiu a recuperação da empresa. “Uma vez ao ano o funcionário pode ter um extra de até 110 por cento sobre seu salário, por produtividade, isso é incentivo”, citou, a respeito do programa de estímulo ao servidor implantado na companhia de saneamento do Estado.





“Vou falar permanentemente com os servidores, desde o mais humilde ao de primeiro escalão, pois é desta forma que estarei informado da real necessidade de cada setor. Não haverá blindagem, sempre fiz assim e deu certo”, destacou Barbosinha.





Aos participantes do encontro o candidato disse que tem o compromisso de confiar cada pasta da Prefeitura nas mãos de pessoas que conhecem e que tenham liderança no respectivo setor, como é o caso da educação. “Vamos fazer com que a educação tenha o espaço que merece”, garantiu Barbosinha.





ASSECOM