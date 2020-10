Deputado Evander Vendramini solicita manutenção de estrada que liga Forte Coimbra a Corumbá

Na sessão plenária desta terça-feira, 6, o deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) encaminhou requerimento ao Departamento Nacional de Trânsito (Dnit), à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e à Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) a recuperação do acesso ao Forte Coimbra, em Corumbá. O trecho possui 10 quilômetros de extensão e é a alternativa atual dos moradores para se deslocarem até a cidade em função da baixa navegabilidade do Rio Pantanal devido à estiagem.





O transporte hidroviário é o principal meio de deslocamento daquela população, no entanto, o baixo nível do rio atualmente dificulta a navegação. “O patrolamento desse trecho da BR-454 que sai da BR-262, na região do Maria Coelho, e vai até o Forte Coimbra é uma cobrança e necessidade que os moradores e ribeirinhos sempre me fazem, pois para os produtos de consumo hoje chegarem até lá ou mesmo por uma questão de emergência de saúde, a população local conta apenas com a estrada que infelizmente está intransitável”, afirmou o parlamentar.





Por: Adriana Viana