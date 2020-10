Deputado Antônio Vaz pede revitalização do Balneário Municipal de Naviraí para implantação de cursos no local

Durante a sessão remota da Assembleia Legislativa, desta quinta-feira (01), o deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), encaminhou ao Governador, Reinaldo Azambuja, com cópias ao Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Corrêa Riedel, solicitando obras de revitalização, adequação e implantação de espaço destinado à eventos culturais e artísticos, no barracão já existente do Balneário Paraíso das Águas, na cidade de Naviraí-MS.





Para Antônio Vaz, o intuito é adequar o espaço já existente no Balneário Municipal, para proporcionar às crianças e aos jovens um local onde receberão apoio e





formação, ocupando o seu tempo com atividades educativas e culturais, tirando assim a juventude das ruas e direcionando oportunidades no mercado de trabalho com sala de estudos, cursos, palestras e outros.





Conforme o Vereador Antônio Carlos Klein (Republicanos), o Balneário Municipal, vem sendo revitalizado pela administração municipal, havendo a necessidade de obras de adequação do salão já existente no local, que atualmente somente é coberto, sem paredes laterais, para a sua transformação em sala.





ASSECOM