CREA-MS| Engenheira Vânia Mello eleita presidente

Com 1.136 votos, 55% do total, a engenheira agrimensora Vânia Abreu de Mello foi eleita presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS).

engenheira agrimensora Vânia Abreu de Mello ©DIVULGAÇÃO

A engenheira será a primeira mulher a ocupar a presidência do Conselho. O engenheiro civil Marco Maia teve 41% (841 votos) e o engenheiro mecânico Jorge Tadeu Mastela e Almeida teve 4% (82 votos).





O resultado será confirmado neste sábado, dia 03 de outubro, ocasião em que a Comissão Eleitoral Regional fará a apuração dos votos em separado. O resultado final deve ser homologado pelo Confea.





As eleições foram realizadas nesta quinta-feira (1º) em Campo Grande e em mais 16 cidades de Mato Grosso do Sul. Foram eleitos também os diretores geral e administrativo da Caixa de Assistência dos Profissionais (Mútua-MS): Valter Almeida da Silva, com 57% dos votos (1.154 votos) e Ângelo Ximenes 52% (1.042 votos).





Em Mato Grosso do Sul, os candidatos à presidência do Confea tiveram o seguinte desempenho: Joel Krüger – 57% – 1.134 votos; Paulo Guimarães – 32% – 638 votos; Alexandre Cruz 3% – 66 votos; Diogo Aguiar – 3% – 66 votos; Marcos Moliterno – 3% – 60 votos; e Rizomar Silva – 2% – 36 votos.





Os eleitos ocuparão o cargo de janeiro de 2020 a dezembro de 2023.





Neste sábado (3/10) a Comissão Eleitoral Regional fará a apuração dos votos separado. O resultado final será homologado pelo Confea.





Confira a apuração total dos votos.





Sobre a engenheira – Vânia Mello é natural de Bela Vista e residente em Campo Grande desde 1985. Formada em Engenharia de Agrimensura, Vânia também é Especialista em Geociências e Mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. Desde 1992 atua como Engenheira Agrimensora na Agraer/Semagro, órgão onde também já ocupou o cargo de Chefe do Setor de Cartografia.





Foi professora na Uniderp durante 22 anos. No Crea-MS foi diretora-administrativa e também conselheira por 6 mandatos. Na Mútua-MS ocupou o cargo de diretora-financeira e atualmente é a diretora geral.





Possui vários trabalhos técnicos apresentados em congressos nacionais e internacionais na área de Cartografia, e inúmeras homenagens recebidas, entre elas o reconhecimento de turmas formandos de Engenharia e Arquitetura.





ASSECOM