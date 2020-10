“Com as portas abertas em Brasília, Barbosinha vai resgatar Dourados”, garante Tereza Cristina

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, encontrou-se com o candidato a prefeito de Dourados, deputado Barbosinha, no final de semana e, após prometer que “ele terá portas abertas com todos os ministérios do Governo Bolsonaro em Brasília”, disse ter certeza de que o colega do DEM “vai resgatar Dourados com sua boa gestão e credibilidade”.





Ela disse que o Democratas “está entregando Dourados em ótimas mãos”. A ministra se referiu ao fato de Barbosinha, por onde passou, ter feito um excelente trabalho, principalmente tirando a Sanesul de uma situação crítica, transformando a empresa em uma das melhores companhias de saneamento do Brasil e ainda, como secretário de Justiça, reduziu drasticamente os índices de criminalidade no Estado.





Tereza Cristina disse ter um compromisso com o candidato e especialmente com Dourados e, por isso, afirmou, “as portas do Governo estarão abertas em Brasília, para que Barbosinha possa ir a cada ministério buscar aquilo que o município precisa e merece”. Para ela, o candidato reúne todas as condições, em termos de capacidade, para promover a recuperação de Dourados e, com o apoio estadual e federal certamente poderá realizar a transformação que a cidade merece, diante dos problemas graves de gestão enfrentados.





Barbosinha saiu animado do encontro, juntamente com o candidato a vice-prefeito Valdenir Machado e considerou “de fundamental importância” a manifestação da ministra. “Com esse alinhamento vamos aprovar e executar aquilo que está proposto em nosso plano de governo para reerguer Dourados”, disse o candidato.





ASSECOM