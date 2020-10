Com apoio do Estado, Jaraguari estrutura polo industrial e prevê gerar mais de 250 empregos

©Edemir Rodrigues

Viabilizada pelo Governo do Estado, a implantação do Polo Industrial e Empresarial de Jaraguari promete desenvolver a região e gerar emprego e renda para a população, principalmente a mais jovem que deixa a cidade em busca de oportunidades de trabalho.





Pelo menos 250 empregos diretos podem ser gerados no núcleo, que está em estruturação desde maio deste ano em uma área de 100 hectares às margens da MS-244. O terreno foi comprado com recursos estaduais - R$ 2 milhões do Fadefe, o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Equilíbrio Fiscal do Estado.





Empresários já estão interessados no espaço. Em setembro, a Semagro (Secretaria de Estado Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) anunciou que abriu procedimento para a instalação da primeira indústria de etanol de milho de Mato Grosso do Sul, que quer fixar base em Jaraguari.





A empresa “Destilaria Pioneira Indústria de Etanol de Milho, Fábrica de Ração e Transportes Ltda” tem previsão de investir de R$ 49 milhões na unidade e gerar 150 empregos diretos. A expectativa é que as operações com produção de até 200 mil litros de etanol de milho por dia início em em meados de 2022.

Indústria de etanol e milho planeja instalação no Polo Industrial e Empresarial de Jaraguari ©Saul Schramm

No aniversário de 43 anos de Mato Grosso do Sul, celebrado em 11 de outubro, o governador Reinaldo Azambuja comemora o fato de poder trabalhar pelo desenvolvimento de Jaraguari e dos outros 78 municípios do Estado. "Meu objetivo sempre foi fazer um governo municipalista, que atende as demandas locais. Aqui em Jaraguari, nossas ações vão ao encontro do que o povo precisa", afirma.





Infraestrutura





Governo pavimenta 10 quilômetros da MS-244 entre distritos de Jaraguari ©Chico Ribeiro

Desde que assumiu a gestão do Governo do Estado em 2015, Reinaldo Azambuja destinou mais de R$ 28 milhões para Jaraguari. Os recursos foram e são aplicados em ações de infraestrutura, saúde, educação, moradia e segurança pública.





Obra de destaque na cidade, a pavimentação da MS-244, nos trechos que ligam Jaraguari aos distritos de Bonfim e Jaraguari Velho, estão em fase final de execução. São 10 quilômetros de asfalto novo construídos com R$ 15 milhões de recursos estaduais. O empreendimento beneficia centenas de moradores e até o Polo Industrial e Empresarial.





Moradores de Jaraguari Velho, o comerciante José Caetano da Silva, de 72 anos, aprova o investimento e diz que a pavimentação valoriza a cidade. “"Há 19 anos moro aqui e posso dizer que esse asfalto já trouxe progresso e autoestima para toda Jaraguari", avalia.





Para os próximos meses, o Estado planeja construir uma ponte sobre o Ribeirão das Botas. A obra, que está em processo licitatório, foi pedida pelas autoridades municipais ao governador Reinaldo Azambuja em 2019, durante o programa estadual Governo Presente. A expectativa do Governo é que sejam investidos R$ 1,3 milhão na ponte.





Por: Bruno Chaves, Subcom





