CCR MSVia informa| Obras e serviços interferem no tráfego da BR-163/MS

O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU da CCR MSVia informa os pontos da BR-163/MS onde há operações pare-e-siga ou desvios, em função de obras e serviços de melhoria ao longo da rodovia.

No caso de pare-e-siga, o tráfego acontece alternadamente nos dois sentidos apenas por uma das faixas, enquanto a outra é interditada para realização dos serviços. A Concessionária alerta para a necessidade de redução de velocidade na aproximação desses pontos. Podem ocorrer retenções de tráfego.

Pontos com desvios no tráfego

Pontos com pare-e-siga

Em caso de chuva as obras poderão ser interrompidas. Todos os locais estão sinalizados.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).