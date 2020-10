CAPITAL| Vereador Carlão garante instalação de academias no Talismã, Nascente do Segredo e Rede de Esgoto no Jardim Eldorado

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Carlos Augusto Borges (PSB), 1º secretário da Mesa Diretora da Casa de Leis, usou a palavra de liderança partidária para dar boas notícias sobre a execução de serviços de infraestrutura nos Bairros Jardim Talismã, Nascente do Segredo e Jardim Eldorado.





“A cidade tem recebido inúmeros serviços de melhorias, em atendimento a indicações e ofícios de minha autoria, como a instalação de academias ao ar livre. Nos Bairros Jardim Talismã e Nascente do Segredo. A comunidade se uniu às lideranças comunitárias e estão preparando a base de concreto para a Sisep instalar os aparelhos das Academias ao Ar Livre. Atendendo toda comunidade com esse equipamento público fundamental para o esporte e lazer. Outra boa notícia é a execução, por parte da empresa concessionária dos serviços de Água e Esgoto – Águas Guariroba, da instalação Rede de esgoto em algumas ruas do Jardim Eldorado. Um sonho antigo da população! Nós do PSB queremos reforçar que a cidade está recebendo os serviços necessários para melhoria da infraestrutura”, disse Carlão.





O parlamentar ressaltou o bom trabalho das secretarias no atendimento das demandas da população e a importância desse bom relacionamento institucional.





“Em nome da bancada do PSB parabenizo ao Rudi Fiorese, ao engenheiro Mehdi Talayeh da Sisep, ao Janine da Agetran! Porque o papel do vereador é encaminhar as demandas e o Executivo colocá-las em prática. Alcançando a população. A cidade está avançando e precisa avançar cada vez mais! Nós como vereadores vamos permanecer fazendo nosso papel de fiscalizar, reivindicar e legislar”, concluiu.





Por: Janaina Gaspar