CAPITAL| Investimentos no Guanandizão garantem reabertura, Supercopa e eventos internacionais em Campo Grande

O diretor-executivo da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Radamés Lattari Filho, confirmou as finais da Supercopa no Ginásio Guanandizão nos dias 30 de outubro e 6 de novembro em Campo Grande. O evento marca a reinauguração do Ginásio, que recebeu investimentos da Prefeitura e do Governo do Estado.





Com os melhores atletas na Capital, Campo Grande volta a ser palco de grandes eventos esportivos abrindo com o voleibol. O primeiro jogo inicia com a disputa dos times masculinos, dia 30 de outubro, entre EMS Taubaté Funvic (SP) e Sada Cruzeiro Vôlei (MG), às 20h30 (horário de MS). No feminino a disputa será dia 6 de novembro entre Dentil/Praia Clube (MG) e Sesc Flamengo (RJ), também às 20h30. Os dois confrontos terão cobertura televisiva do SporTV 2.





A escolha para o Guanandizão receber os jogos foi simples segundo Radamés Lattari. “Hoje, o Guanandizão é um dos ginásios que reúne as melhores condições técnicas e estruturais do país e do mundo para realizar qualquer tipo de evento esportivo internacional. O voleibol está sendo o carro chefe e vai dar o saque inicial para este que este importante palco do esporte local possa receber diversas modalidades esportivas.”





De acordo com Radamés, a CBV trabalha em conjunto com a federação sul-mato-grossense de voleibol onde relatou à Confederação que poder público local valoriza e investe muito no esporte. “Vamos trazer os melhores atletas dos times masculino e feminino do Brasil, grande treinadores inclusive estrangeiros, e isso tudo é fruto da confiança que a federação local transmite para a CBV.”





O diretor-executivo da CBV enfatizou que em outros eventos esportivos de alto nível realizados futuramente pela Confederação, Campo Grande será um dos primeiros locais a ser consultado para sediá-los.





Fechado desde 2013, o ginásio Guanandizão recebeu revitalização interna e externa. “Não é uma obra simplesmente, é uma revitalização de padrão internacional, uma nova arena, acessibilidade, iluminação de led para eventos, vestiários. Além da expectativa de eventos esportivos, quem sabe formar equipes e facilitar que Campo Grande reviva grandes momentos no esporte”, ressalta o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.





Além de Radamés Lattari, participaram da visita o Gerente de Eventos da CBV, Cadu Gerônimo, a Gerente Competições de Quadra, Cilda D’ Angelis e o presidente da Federação Sul-Mato-grossense de Voleibol, José Amâncio.





Temporada 2020/21 do vôlei nacional





O torneio é realizado anualmente e reúne quatro das principais equipes do Brasil, colocando frente a frente os atuais vencedores da Copa Brasil e da Superliga Banco do Brasil. A disputa pelo título, em ambos os gêneros, ocorre em jogo único. Em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a temporada 2019/20 da Superliga foi interrompida sem a definição de um vencedor.





A CBV, portanto, utilizou como critério para a disputa da Supercopa a colocação das equipes no momento da paralisação. Assim, classificaram-se Dentil/Praia Clube, no feminino, e EMS Taubaté Funvic, no masculino. Sesc Flamengo e Sada Cruzeiro Vôlei garantiram vaga à competição por terem faturado o título da Copa Brasil.





Obras de adequação





As disputas irão marcar a reabertura do Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, que estava interditado desde 2013 e foi revitalizado pela Prefeitura de Campo Grande e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.





Com quadra, arquibancada, sistema elétrico e teto prontos, o Guanandizão passa por ajustes finais para ser entregue. Também já foram recuperados a parte hidráulica, vestiários, alojamentos, além de terem sido concluídas melhorias para garantir acessibilidade e segurança.





Agora, está em andamento a reurbanização externa da praça esportiva: alambrado, calçada, pista de caminha e paisagismo.





