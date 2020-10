CAPITAL| Candidatos caminham por bairros e gravam programa eleitoral

Compromissos começam logo cedo e estendem até à noite

Nesta segunda-feira (12), os candidatos à prefeitura de Campo Grande mantêm a agenda de compromissos públicos, apesar do feriado prolongado. Veja o que está previsto para hoje.





Esacheu Nascimento (PP) caminha pelo bairro Zé Pereira a partir das 8h. À tarde, grava programa eleitoral para TV e rádio e vídeos para as redes sociais.





Às 8h30, Guto Scarpanti (Novo) se encontra com apoiadores do partido. Às 13h30, grava vídeos para as redes sociais. Já às 19h, concede entrevista a uma emissora de rádio.





Uma caminhada pelo bairro Parati é o primeiro compromisso de João Henrique Catan (PL), às 8h30. Ele se reúne com apoiadores às 13h, e em seguida com a equipe de campanha, às 15h. Já às 16h, passa pelo DriveTê.





Marcelo Bluma (PV) se reúne com candidatos às 9h. À tarde, grava vídeos.





Ao longo do dia, Marquinhos Trad (PSD) grava programa eleitoral e participa de reuniões nas Regiões Urbanas do Anhanduizinho, Prosa, Segredo e Bandeira.





Pedro Kemp participa de reunião de candidata a vereadora às 19h30.





Vinícius Siqueira começa o dia gravando programa eleitoral, a partir das 7h. Às 10h, grava vídeos com candidatos a vereador. A partir das 15h, se reúne com apoiadores da região central. E às 17h, participa de caminhada com candidatos a vereador na região do Aeroporto Internacional.





As equipes de campanhas dos candidatos Cris Duarte (PSOL), Dagoberto Nogueira (PDT), Marcelo Miglioli (Solidariedade), Marcio Fernandes (MDB), Paulo Matos (PSC), Sérgio Harfouche (Avante), Sidnéia Tobias (PODE) e Thiago Assad (PCO) não enviaram as agendas até a publicação desta reportagem.





Por: Adriel Mattos