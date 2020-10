CAPACITAÇÃO| TCE-MS capacita jurisdicionado sobre controle prévio

São 20 horas voltadas para a apresentação da função do controle prévio de licitações com fundamento na legislação do TCE-MS15/10/2020 às 11:30:00 - por Tania Sother

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Superior de Controle Externo, disponibiliza aos servidores, jurisdicionados e para toda a sociedade, a partir do dia 15 de outubro, o curso online “Conhecendo o Controle Prévio – aspectos práticos quanto à prevenção de irregularidades”





São 20 horas voltadas para a apresentação da função do controle prévio de licitações com fundamento na legislação do Tribunal de Contas do Estado, com demonstrações e exemplos dos seus principais pontos de controle, bem como sua eficácia na prevenção de irregularidades, inexecução e nulidades contratuais.





A coordenadora da Escoex, Sandra Rose Rodrigues, ressalta que “o curso é mais uma ação educacional EAD, disponível na plataforma online, sob a orientação do Diretor, o conselheiro Waldir Neves Barbosa , com a intenção de corroborar com a missão do TCE-MS de fiscalizar e julgar os atos administrativos do Estado e dos Municípios e as ações que envolvam a gestão de recursos, princípios tão bem fortalecidos na gestão do atual presidente da Corte de Contas, conselheiro Iran Coelho das Neves”.





O curso, que pode ser realizado na plataforma EAD da Escoex, será ministrado por Nery Ramón Insfrán Júnior, auditor estadual de controle externo desde 2015. Formado em Ciências Jurídicas, Pós-graduado em Direito Público e Direito do Estado com ênfase no Controle Externo e Ciências Contábeis (acadêmico).





As inscrições para o curso podem ser feitas clicando no link





ASSECOM