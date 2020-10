Câmeras gravam execução de equatoriano no centro de cidade da fronteira [VÍDEO]

Imagens mostram pistoleiros em Fiat Strada ao lado de caminhonete F-350 crivada de balas

Caminhonete conduzida por equatoriano parou no canteiro após tiros ©DR

Câmeras de segurança gravaram o ataque de pistoleiros ao equatoriano Klever Adriano Romero Ruiz, 39, na tarde desta segunda-feira (5), no Centro de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã (MS), a 323 km de Campo Grande.





As imagens já em poder da Polícia Nacional mostram os pistoleiros em uma Fiat Strada escura emparelhando com a caminhonete Ford F-350 cabine dupla e carroceria de madeira, no cruzamento da Rua Carlos Antonio López com a Avenida Carlos Domínguez.





Alvejado pelos tiros, Klever perde o controle da caminhonete, que parou sobre o canteiro central da avenida. Pelo menos 12 cartuchos deflagrados de pistola calibre 9 milímetros foram recolhidos no local.





Funcionário em uma fazenda na fronteira, o equatoriano chegou a ser socorrido ao Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, mas não resistiu aos ferimentos.





O veículo com placa de Ponta Porã está registrado em nome de Gilberto Batista da Silva, que seria sogro do narcotraficante Jarvis Gimenes Pavão, atualmente no Presídio Federal de Brasília.





Veja o vídeo:













Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Helio de Freitas, de Dourados