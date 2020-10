CAMAPUÃ| Manoel tem 35 pontos a frente do segundo colocado

Pesquisa estimulada para Prefeito, que entrevistou 305 pessoas nos dias 08 e 09 deste mês, mostra Manoel na liderança com mais que o dobro das intenções de votos

O candidato a prefeito de Camapuã pelo Democratas, Manoel Nery, aparece em pesquisa estimulada com 49,84% da preferência dos eleitores.





Com 14,43% das intenções de votos aparece em segundo lugar Luiz Gonzaga (PP), seguido pela candidata Dra Márcia (PSD) com 4,92% dos votos e Marco Aurélio (Podemos) com 0,98% das participações.





A pesquisa contrata pelo site Idest e realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado (IPR) mostra ainda - na estimulada - que os votos nulos e em branco representam 3,93%. 'Não souberam ou não quiseram responder' 25,90% dos entrevistados.





Já no questionário onde os participantes responderam em quem não votariam de jeito nenhum, a liderança ficou com Marco Aurélio que obteve 23,93% das participações, seguido da Dra Márcia com 14,10%. Luiz Gonzaga aparece com 6,89% de rejeição e Manoel com 4,59%.





A pesquisa mostrou ainda que 44,92% das pessoas não rejeitam nenhum dos candidatos. Nulos são 3,93 e 'não sabe responder' 1,64%.





A pesquisa ainda contou com a modalidade espontânea, onde Manoel lidera com 36,72% dos votos, e em segundo lugar aparece Luiz Gonzaga com 9,18% das intenções. A candidata Dra Márcia aparece com 0,98% e Marco Aurélio com 0,33%. Brancos e nulos representaram 2,95% e 'Não sabem ou não quiseram responder' obteve 49,84% das participações.





A pesquisa que consta registrada com o número MS-08061/2020 na Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul foi contratada pela empresa Idest Comunicações Ltda. Foram ouvidos 305 eleitores dias 08 e 09 de outubro, com margem de confiança de 95% e erro de 5,5% para mais ou para menos.





ASSECOM





