Bolsonaro confirma vinda a Ponta Porã para reabertura da fronteira com Paraguai

Sem poder entrar de carro no lado paraguaio, turistas brasileiros deixaram veículos no canteiro da rodovia e foram fazer as compras a pé ©Ademir Almeida

Cerimônia será o dia 15 e contará com participação do presidente paraguaio.





O Palácio do Planalto confirmou a vinda do presidente Jair Bolsonaro a Mato Grosso do Sul para reabertura das fronteiras do Brasil com o Paraguai, fechadas desde março por causa da pandemia da covid-19. A cerimônia acontece no próximo dia 15.





Além da linha entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, também serão liberados os acessos entre Mundo Novo e Salto del Guairá. Além de Bolsonaro, o presidente paraguaio Mario Abdo Benítez também participará da cerimônia.

Militares impedem entrada de veículos, mas deixam entrar a pé ©Ademir Almeida

Está confirmada também a vinda do ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e do ministro de Minas e Energia, Bento Costa Lima Leite. Por medidas de segurança a cerimônia será restrita, com transmissão pelas redes sociais.





Ainda conforme o Palácio do Planalto, no mesmo dia também será reaberta a Ponte da Amizade, entre “entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este.





Apesar de oficialmente ainda fechada, nos últimos dias o fluxo de pessoas entre Brasil e Paraguai seguia livre, com os militares do país vizinho fazendo a popular ‘vista grossa’ para quem passava. A situação, com a covid-1, por ora com números controlados, é vista com bons olhos para quem já se acostumou a viver nos dois lados.





No entanto, nesta terça-feira (6), imagens de caminhões do Exército paraguaio com militares se movimentando na fronteira seca com o Brasil gerou temor de novo fechamento do fluxo de pessoas entre os dois países.





Por Tião Prado