BLACK FRIDAY 2020| Saiba como se organizar para aproveitar as compras online

A Black Friday é uma das maiores campanhas de promoções antes do natal, acontecendo geralmente um dia após a Ação de Graças nos Estados Unidos.





Diante disso, os estabelecimentos físicos e online se preparam para oferecer diversos produtos com descontos, sendo uma oportunidade para os consumidores fazerem suas compras e pagar um melhor preço.





Entre os produtos mais procurados são os eletrodomésticos, roupas de todos os segmentos como de moda fitness, pois com o retorno das academias, mesmo com horário de comércio ampliado , muitas alunos voltam a realizar atividades nesses espaços.





Neste ano, o Black Friday vai ocorrer no dia 27 de novembro, e você pode se organizar para aproveitar as compras online, já que o e-commerce é um dos principais meios de adquirir produtos sem precisar sair de casa.





Atenção às propagandas enganosas





Sabemos que muitos estabelecimentos não cumprem com a ética de trazer descontos reais no valor do produto, colocando muitas vezes, preços super altos antes do Black Friday, para chegar no dia aplicar o preço “normal” de produto.





O Procon orienta que consumidores pesquisem os preços dos produtos antes da Black Friday, se possível tire um print no site, assim você poderá saber se trata de uma propaganda enganosa.





Outra forma de ficar atento às fraudes de preços na Black Friday 2020, é sempre comparar preços em sites específicos, ou aplicativos que indicam o melhor preço do produto.





Mas lembre-se de sempre realizar pesquisas em sites oficiais, de modo, a não cair em golpes de vendas de produtos.





Como muitos brasileiros preferem fazer compras online , sempre confira o endereço do site, principalmente se o URL do website é confiável.





Faça uma lista de produtos antes de comprar





Fazer uma lista de produtos é bem importante, assim, você evita compras por impulsos só porque o valor está com desconto.





Os eletrodomésticos, eletrônicos e roupas são os produtos mais adquiridos no e-commerce, onde muitos sites de vendas oferecem uma variedade de produtos tudo em um só lugar.





Uma dica, se você retornou para academia e precisa de uma roupa ou tênis confortável, antes de entrar e comprar as primeiras ofertas, verifique em um site, como o emporiodotenis.com.br , faça uma listagem do que realmente precisa, pois às vezes, uma quantidade de produtos pode ser mais vantajosa antes do Black Friday.





Alguns serviços também ganham descontos nessas campanhas, por isso, já anote na sua lista quais opções você gostaria de contratar, valendo também para as aulas em academia que você ainda não começou.





E não esqueça de comparar os preços com o seu orçamento, você não vai querer ficar endividado em um período pós pandemia.





Fique atento aos seus direitos como consumidor





Para aproveitar da melhor maneira a Black Friday 2020, é preciso ficar atento aos direitos do consumidor, principalmente as políticas de cancelamento de compra e procedimentos para trocas de produtos.





De modo geral, as políticas de troca contam a partir do dia de compra do produto, e em muitos casos de vendas pela internet em 2019, os atrasos foram tão grandes que consumidores perderam os prazos para devolução, ocasionando em processos judiciais contra lojas.





Em 2019, uma pesquisa feita pelo Reclame Aqui trouxe que os itens que mais tiveram reclamações nas compras foram, os celulares 9,9%, TV´s 5%, tênis 3,4%, geladeiras 3,1% e móveis 3%.





Portanto, analise bem antes de efetuar suas compras, incluindo se vale a pena esperar a Black Friday para comprar online.