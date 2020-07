Campo Grande terá toque de recolher às 21h, horário do comércio ampliado e blitze

Prefeito Marquinhos Trad anunciou novas medidas que entram em vigor dia 1º de agosto

©REPRODUÇÃO Retorno do funcionamento do comércio do Centro nos sábados, horário de atendimento ampliado até às 19h e capacidade de público passando de 30% a 50% estão entre as medidas de flexibilização anunciadas pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD) para entrarem em vigor a partir de primeiro de agosto. Com 86% dos leitos da cidade ocupados, a aposta da prefeitura será investir em blitzes que consigam frear a circulação, para diminuir a ocupação hospitalar com pacientes de acidentes de trânsito.





Tendo apenas 49 leitos disponíveis e apresentando uma das piores taxas de isolamento do País, 36,86%, o prefeito decidiu mudar de estratégia e, em conjunto com as associações comerciais, alterou as medidas que haviam sido adotadas nos últimos 15 dias.





As mudanças consideram inclusive a necessidade de funcionamento por conta do Dia dos Pais. Conforme Marquinhos, o lockdown surtiu efeito inicial, mas a tentativa da última quinzena mostrou que não houve acolhida da população e muitos segmentos acabaram prejudicados. “As pessoas intimidadas a não frequentar bares, começaram a se aglomerar em casas, com festas e eventos, e isso não impede o contágio. Nossa preocupação é redução de mobilidade, principalmente carros e motos, pra isso, temos de criar alternativas”, explicou.





Dentre as novas medidas que tiveram início nesta quinta-feira (30) está a mobilização conjunta para blitz em diversos pontos das cidades. “E porquê a blitz? Porque é a maneira de nós mostrarmos à população que não é correto você pegar um carro ou uma moto se você não tem habilitação pra isso. Coloca em risco a vida da própria pessoa e de todos aqueles que te amam. Nós não vamos punir ninguém que esteja dentro da lei. Agora não é correto uma pessoa pegar um veículo sem condições de prudência, perícia ou diligência e começar a furar sinal e colocar em risco a ordem pública. Por isso nós não vamos aplicar a lei seca, mas estamos indiretamente cuidando daqueles que vão dirigir sob efeito de álcool”, justificou o prefeito.





Novo decreto





No caso do toque de recolher, de 1º a 16 de agosto a restrição será vigente das 21h às 5h. Atualmente, a circulação é barrada a partir das 20h.“Até sexta-feira é até as 20h. A partir de sábado até o dia 16 passa a ser o toque de recolher até 21h e ele se estende até 5h da manha do dia seguinte”, detalhou Marquinhos. Confira as demais mudanças previstas no decreto do executivo municipal:

Funcionamento do varejo e comércio do Centro – A partir do dia 1º – De segunda a sexta-feira, das 9h ate as 19h. No sábado das 9h às 16h. Aos domingos permanece fechado. O que mudou -Nos últimos 15 dias, a abertura durante a semana estava autorizada das 9h somente até às 17h. Aos sábados e domingos havia sido determinado fechamento dos serviços não essenciais.

Shoppings – De segunda a sexta-feira, com abertura às 11h e fechamento às 20h;

Academias de ginástica – De segunda a sexta-feira das 5h às 21h. Sábado das 5h da manha até as 16h. Domingo fechado;

Salões de beleza – De segunda a sexta das 5h da manha às 21h. Sábado das 9h da manha às 18h. Domingo fechado;

Restaurantes – De segunda a segunda das 5h às 21h;

Supermercados – De segunda a segunda das 5h às 21h;

Serviços essenciais – Como farmácias, hospitais, UPAS (Unidades de Pronto Atendimento), postos de combustíveis e delivery – 24h de segunda a segunda.



Fonte: Midiamax Por: Danúbia Burema e Mayara Bueno