BATAGUASSU| Câmara Municipal antecipa Sessão Ordinária devido feriado nacional

A Câmara Municipal de Bataguassu antecipou para ontem, dia 8 de outubro, a 28ª Sessão Ordinária que seria realizada na próxima segunda-feira (12) devido o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida / Dia das Crianças.





Na ordem do dia, foi aprovada a proposta de Emenda Aditiva ao Projeto de Lei do Poder Executivo nº 036/2020, de 23 de setembro de 2020, de autoria dos vereadores Dennis Thomazini e Cleyton Rodrigo da Silva, que dispõe sobre o desdobro de lotes urbanos. A Emenda foi aprovada por 8 votos a favor e 2 contrários. O Projeto de Lei, por sua vez, prossegue em tramitação e deve ser votado na próxima Sessão Ordinária.





Entre as indicações, o vereador Cleyton Rodrigo da Silva na indicação nº 0065-2020, solicita ao Poder Executivo a abertura e extensão/prolongamento da rua Giovani Businaro localizada no bairro Reta A-1, de forma que referido logradouro passe a dar saída para a Avenida Reta A-1.





Na indicação nº 0066-2020, o mesmo vereador [Cleyton] solicita a construção de um ponto de ônibus de transporte coletivo - embarque e desembarque - na Avenida Porto XV no Distrito de Nova Porto XV (nas proximidades da padaria).





O vereador Maurício do XV, na indicação nº 0067-2020 solicitou do Poder Executivo a instalação de redutores de velocidade (quebra-molas) na rua Santo Agostinho, no bairro Santo Antônio, sendo um nas proximidades da creche e outro atrás do Ginásio.





Na indicação nº 0068-2020, o vereador Cleyton Rodrigo da Silva solicita ao Poder Executivo que todos os reforços sejam envidados para providenciar a construção de uma ciclovia do perímetro urbano do município até o Polo Empresarial.





O vereador Renatinho, na indicação nº 0069-2020 solicita do Poder Executivo que todos os esforços sejam envidados com o escopo de providenciar a instalação de sinalização indicativa bem como melhorias de acesso na entrada do Assentamento Aldeia, em Bataguassu.





Na indicação nº 0070-2020, o mesmo vereador [Renatinho] solicita do Poder Executivo a realização de um estudo técnico acerca da instalação de redutores de velocidade (quebra-molas) nos bairros da cidade, principalmente naqueles bairros mais novos e recentemente pavimentados.





27ª SESSÃO





Na 27ª Sessão Ordinária da Casa de Leis realizada na última segunda-feira, dia 5 de outubro, o assunto em pauta foi novamente as constantes reclamações de munícipes devido a falta de abastecimento de água promovido pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso Sul (Sanesul).





Os vereadores explanaram sobre a situação vivenciada pela população e se manifestaram a favor de unirem esforços para que fosse pleiteada a recisão do contrato entre a Sanesul e município.





Na ordem do dia, foi aprovado o Projeto de Lei nº 024-2020, de autoria do Poder Executivo. Entre as indicações, o vereador Celson Magalhães de Oliveira, na indicação nº 0063-2020, solicita do Poder Executivo a providências para viabilizar a recuperação da ponte do córrego Guassu bem como o patrolamento da estrada (ao lado da Fazenda do Kubik).





Na indicação 0064-2020, o vereador Pastor Alessandro solicita a instalação de placas de denominação nas ruas do bairro Jardim Bongiovani.





PRÓXIMA SESSÃO





A 29ª Reunião Ordinária será realizada no dia 19 de outubro, a partir das 18h30 (horário de Brasília).









JE