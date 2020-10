ASSOMASUL INFORMA| 17ª Copa Assomasul de futebol é cancelada

A diretoria da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) decidiu cancelar a 17ª Copa Assomasul de Futebol, competição que reúne servidores públicos municipais.





O comunicado foi feito no último dia 16 por meio de ofício enviado aos prefeitos pelo presidente da entidade, Pedro Caravina, alegando a impossibilidade da continuidade da maior competição esportiva amadora do Centro Oeste devido à pandemia da Covid-19 (novo coronavírus).





“A presente decisão da Diretoria Executiva visa conferir continuidade às medidas de enfrentamento a Covid-19, e assegurar a estabilização e queda da curva de contágio, em colaboração à emergência de saúde pública no país”, diz o documento.





Em sua mensagem, Caravina diz, no entanto, “que sendo a situação controlada, a Assomasul promoverá a competição no ano de 2021, emitindo previamente os avisos devidos”.





Aberta oficialmente em 7 de março deste ano na cidade de Dois Irmãos do Buriti, equipe que conquistou a 16ª edição do campeonato, ano passado, as partidas válidas pela 17ª Copa Assomasul foram suspensas no dia 16 do mesmo mês em razão dos efeitos da pandemia do novo coronavírus.





Apenas três rodadas foram realizadas este ano nas cidades de Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia e Bela Vista.





Por: Willams Araújo