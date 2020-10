AMPLA VISÃO| Eleições: poucas propostas, promessas demais

ABSTENÇÃO: Vai superar os 20,3% - de 2018. Se ao eleitor falta motivação, sobra medo do contágio. A Multa? Ninharia! Um contrassenso: democracia obrigando o voto? Direito ou dever? Uma boa hora para discutir a obrigação do voto desde 1824. Quem sabe agora os políticos melhorem suas propostas e assim animem o eleitor a ir votar.





CARA NA PORTA: O eleitor de boa renda não quer ser incomodado na sua casa e no trabalho. Usa as redes sociais para se informar politicamente. A presença física dos candidatos é aceita apenas entre os eleitores de baixa renda. Os institutos de pesquisas registram essa nova postura. Enfim, acabou aquele velho cafezinho na casa do eleitor.





FEDEU! Eleição é guerra. Se tiver rabo fique em casa. A manchete do Correio do Estado é devastadora: “Promotor pede ajuda ao TRE para encontrar Zorzo, acusada de fraude”. A candidata a vice prefeita da capital presidiu a Fundac na gestão de Gilmar Olarte e teria se envolvido em licitação direcionada. Sujou o prontuário de boa moça.





CANDIDATO a vice não ajuda, mas pode atrapalhar. Juliana Zorzo, ex-assessora do gabinete de Marcio Fernandes é apresentada como empresaria vitoriosa. Mas agora seu currículo é detonado pela notícia. Mas na política vale a versão, não o fato. E quem irá defendê-la? Seu padrinho e fiador, o ex-governador Puccinelli (MDB)? É possível.





O DITADO procede: eleição não é piquenique. Todos querem vencer. A tese de que ‘importante é competir’ serve só ao Barão de Coubertin, o criador dos Jogos Olímpicos. Pipocam acusações, impugnações e notícias sobre as candidaturas. Começa a pintar o clima eleitoral, ainda pálido em relação aos pleitos anteriores. Mas já é alguma coisa.





EM ALTA: Na grande mídia não há elogios, só negativismo. Das obras - sem superfaturamento - nem fotos e notícias. No STF o velho ranço e na Câmara aquilo que todos sabem. Mas apesar de tudo, as últimas pesquisas mostram que o governo Bolsonaro melhorou de avaliação também em redutos antes dominados pelo PT.





MIRANTE: Como a senadora Simone Tebet (MDB) atuará na campanha de Marcio Fernandes? O resultado refletirá em 2022, onde outros nomes de peso concorrerão ao Senado. Sem candidato a prefeito em Três Lagoas, ela terá que brigar por espaço no maior colégio eleitoral - já que o MDB também não anda bem nas pernas no interior.





‘A LAVANDERIA’: Quem não gosta de Antonio Bandeiras, Mery Streep e Sharon Stone? Estão no filme da Netflix mostrando a corrupção de políticos e empresários com dinheiro nos paraísos fiscais. Como a Odebrecht é citada, o pessoal da esquerda deve assistir e assim admitir: a corrupção do PT é verdadeira e notória em todo mundo.





TRUMP X BIDEN: O melhor do evento foi a bela Melania Trump ao final. Quanto ao debate - deprimente, 2 tios velhos rabugentos brigando: Trump chato, Biden ‘vacilão’ e sugerindo propina ao Brasil no caso Amazônia. Confundiram ainda mais o eleitor. Não ganharam novos votantes. Os eleitores foram os grandes perdedores. Uma lavanderia.





BOM OU RUIM? Estados explorando jogos de loteria? Preocupante. Se hoje existem dúvidas quanto a lisura dos métodos dos sorteios feitos pela União, imagine então o que poderá ocorrer em alguns Estados – com as quadrilhas se associando aos políticos governantes para manipular resultados. Ora! A bandidagem já está festejando.





ELEITOR: O que ele pensa ao comparar o patrimônio financeiro e o padrão de vida dos candidatos à prefeito de sua cidade com o que pregam como políticos? Com base nas declarações de bens dos pretendentes a prefeito da nossa capital, há incoerência entre os discursos e a vida pessoal deles. O ‘show room’ dos carros chics mostra isso.





ENGANAÇÃO: O que não faltam são candidatos a prefeito com propostas genéricas que prometem o fundo e o mundo, mas sem detalhar métodos e meios para realiza-las. Antes do sim, o eleitor deve fazer um raio x destas proposições para não ‘levar’ gato por lebre. Aquelas fotos bem produzidas e frases de efeito podem ser apenas armadilhas.





CONVENCE? Saúde para todos, asfalto gratuito nos bairros, pacote alimentar as famílias carentes, escola integral, segurança, esgoto sanitário, ensino profissionalizante casa própria e emprego na lista das’ prioridades’ dos candidatos. Pacote de bondades com embalagens atraentes – mas nem sempre viáveis administrativamente.





POR FAVOR: mais propostas e menos promessas! O nhenhenhém se repete em todas as eleições. Candidatos desviam das propostas e abraçam as promessas, que são apenas acenos de esperança. Já a proposta é diferente; com pesquisas, projetos técnicos em detalhes, mostrando inclusive as fontes dos recursos para o empreendimento.





LIVRO ABERTO?: Nas cidades menores, as biografias dos candidatos são públicas. Mas nos colégios maiores o eleitor não sabe quem é quem. Com máscara piorou! Há riscos, o currículo nem sempre é fiel a realidade. Especialistas montam biografias só de vitoriosos. ‘Superman's’ e ‘Salvadores da Pátria’ - tipos que não faltam por aí.





‘EXEMPLAR’: Alvos de ações judiciais por suspeitas de irregularidades na gestão, vários prefeitos chegando desgastados nas eleições. Mas esse não é o caso do prefeito Marcos Trad (PSD) da capital - surfando em credibilidade e popularidade; pagando em dia e fazendo obras. E aí - os concorrentes estão sem argumentos para criticá-lo.





APLAUSOS: Costurar na política não é fácil. Exige habilidade, coragem e paciência. Admirável como o deputado José C. Barbosa (DEM) costurou essa delicada colcha de retalhos partidários, com interesses e personagens diferentes em apoio à sua candidatura a prefeito de Dourados. Obstinado, gosta do que faz. Escrevam: não decepcionará.





PRESIDENTE da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, Lucas de Lima (Solidariedade) tem se mostrando afinado com as questões e desafios. Foi assim nas barragens da mineradora de Corumbá; no turvamento das águas de Bonito, Jardim e agora na exitosa audiência pública para debater as queimadas do Pantanal. Agradou.





NA ÁREA: O ex-ministro Luiz H. Mandetta cumprindo aquilo que prometeu ao deixar o cargo. De olho em 2022 participa da campanha na capital, inclusive com gravações com candidatos do Democratas. A colega Marinalva, postulante a vereadora pelo DEM na capital já postou no facebook um vídeo com ele recomendando o voto nela.





NOVO ROUND: A situação no PSL na capital é comparável a equipe de corrida que ainda não definiu o tipo de pneu enquanto os concorrentes já estão na pista. Essa sequência de atrapalhadas atinge em cheio a credibilidade da sigla e espanta os eventuais eleitores. A ‘nova política’ mesclada com tanta confusão leva a marca do amadorismo.





NO FACEBOOK:





Não perca a amizade por política. Cada um vota no seu malvado preferido.





Aberta a temporada dos políticos comerem pastel no balcão





Vereança – todos de olho no salário.





Maltratar um bicho; até 5 anos de cadeia. Matar um humano; pena dependerá do advogado contratado.





DUAS NOTÍCIAS que mostram a ganância, falta de caráter e outros predicados: a condenação do delegado de polícia em Dourados por enriquecimento ilícito no cargo e do juiz de direito na capital (pasmem!) por venda sentenças. Mas ao contrário de países sérios, aqui o castigo vem com belo prêmio - uma gorda aposentadoria. Legal né!?