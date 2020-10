ALEMS| Parlamentares devem votar três propostas na sessão ordinária desta quarta-feira (28)

Os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) devem apreciar três projetos de lei na Ordem do Dia desta quarta-feira (28). Todas as propostas estão previstas para segunda discussão. A votação acontece maneira remota e é transmitida ao vivo no canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS Rádio ALEMS e aplicativo Assembleia MS ( Android iOS ). A sessão tem início a partir das 9h.