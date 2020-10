ALEMS| Aprovado projeto que obriga condomínios a denunciar violência doméstica

Síndicos terão que relatar às autoridades casos confirmados e indícios de violência

Lei obriga condomínio a denunciar casos de violência doméstica

Os deputados aprovaram, em segunda votação, o projeto que obriga os condomínios a comunicar as autoridades sobre as ocorrências ou indícios de violência doméstica envolvendo os moradores, seja contra mulher, criança, adolescente, pessoa com deficiência ou idoso.





Caberá aos síndicos e administradores registrar toda ocorrência por meio dos canais disponíveis de segurança pública, com as informações que permitam a identificação das vítimas e dos autores das agressões.





O projeto ainda prevê que devem ser afixados cartazes nos condomínios, em áreas comuns, informando que o local está obrigado por lei a informar e denunciar tais agressões que ocorrerem nas dependências.





“A conscientização da população sobre a importância de denunciar os casos de violência doméstica tem aumentado, porem entendo que outras medidas, também devem ser adotadas para que cada vez mais os agressores sintam-se coibidos em praticar os atos de violência”, descreveu o autor do projeto, o deputado Marçal Filho (PSDB).





A proposta foi aprovada de forma unânime pelos deputados e agora segue para sanção do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).





Por Leonardo Rocha