Aegea Saneamento vence leilão da PPP para universalizar esgotamento sanitário em MS

O leilão foi promovido na manhã desta sexta-feira (23), na sede da Bolsa de Valores brasileira (B3), em São Paulo.

Batida de martelo que simbolizou o encerramento do leilão da PPP do esgotamento sanitário da Sanesul em MS ©Reprodução/G1MS

A Aegea Saneamento e Participações S.A., controladora da Águas Guariroba, concessionária que atende Campo Grande, venceu o leilão da licitação da parceria público-privada (PPP) de esgoto da empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).





A Aegea venceu o leilão com uma proposta de de R$ 1,36/m³, o que representou um deságio de 38,46% frente ao valor máximo previsto que era de R$ 2,21/m³.





A concessão é pelo prazo de 30 anos, mas em um período de 10 anos, segundo o governo do estado, o serviço de coleta e tratamento de esgoto deverá ser universalizado nos 68 municípios atendidos pela Sanesul.





O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) destacou que ocorreram enormes desafios e barreiras para viabilizar o projeto, mas que a iniciativa vai abreviar o tempo e possibilitar que o estado saia de 46% de cobertura com coleta e tratamento de esgoto nos municípios atendidos pela Sanesul para a universalização. “Isso é um ganho extraordinário para 1,7 milhão de pessoas em Mato Grosso do Sul”.





Azambuja destacou que essa universalização deve ser um dos legados ao fim do sem mandato e lembrou que na construção do PPP houve uma grande preocupação para construir uma modelagem que atendesse principalmente os pequenos municípios, que tem até 5 mil habitantes. “Sera um ganho a população, a entrada do capital privado e sua associação ao poder público, para poder ofertar saneamento de qualidade”, destacou.





